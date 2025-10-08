Diário do Nordeste
Clínica em Fortaleza oferece reconstrução gratuita de aréola a mulheres pós-câncer de mama

Procedimento de micropigmentação ajuda a restaurar a autoestima de pacientes

Escrito por
Nathália Paula Braga* producaodiario@svm.com.br
Ceará
Profissional realizando o procedimento de micropigmentação da aréola em clinica.
Legenda: Procedimento de micropigmentação da aréola.
Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal

Após tratamento contra o câncer de mama, muitas mulheres buscam mais do que a cura física, procuram reencontrar a própria imagem no espelho.

Em alusão ao Outubro Rosa e sob o tema "(Re)florescer", uma clinica no centro de Fortaleza está promovendo uma ação de reconstituição gratuita da aréola. 

A reconstituição é através da micropigmentação de aréola, um procedimento que imita o aspecto natural dos seios, com aplicação de pigmentos na pele para reconstruir ou restaurar a aparência da aréola e mamilo. 

O cirurgião plástico Tiago Alcântara divide que a micropigmentação de aréolas é simbolicamente a etapa final do longo tratamento contra o câncer.

O procedimento é a cereja do bolo, o toque final que devolve a elas a sensação de completude e beleza. O momento em que a paciente se vê "completa" novamente é frequentemente marcado por grande emoção e choro de vitória.
Tiago Alcântara
Cirurgião plástico e head do Grupo Clay

Veja como funciona o procedimento

É indicado para mulheres que finalizaram o tratamento contra o câncer de mama e possuem liberação médica para a realização do protocolo. 

Inicialmente, é realizada uma anamnese, na qual a paciente responde sobre suas expectativas e escolhe a cor e o design da aréola.

Tiago Alcântara chama a atenção para alguns cuidados importantes antes do procedimento, como manter a pele bem hidratada, o que favorece a absorção dos pigmentos e contribui para um melhor resultado.

Profissional realizando o procedimento de micropigmentação da aréola em clinica.
Legenda: Procedimento de micropigmentação da aréola.
Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal

O procedimento dura cerca de duas horas e é indolor, no entanto  para garantir o máximo conforto à paciente, em alguns casos é aplicada uma anestesia local por conta da sensibilidade da mama que passou pela mastectomia.

A micropigmentação utiliza os mesmos pigmentos empregados no processo de tatuagem. A clínica Clay usa a técnica tridimensional (3D), recomendada para a paciente que já possui implantes de silicone. 

Em seguida, a paciente deve aplicar um filme protetor na área nas primeiras 24 horas e, posteriormente, utilizar cremes cicatrizantes e reparadores recomendados pelo especialista.

SERVIÇO

Sessões de reconstrução gratuita de aréola são oferecidas com vagas limitadas

  • Onde: Clínica de Medicina e Estética Grupo Clay
  • Horário: Mediante agendamento
  • Inscrições: (85) 99682-8222
  • Mais informações: (85) 98795-1514

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.

Profissional realizando o procedimento de micropigmentação da aréola em clinica.
