Clínica em Fortaleza oferece reconstrução gratuita de aréola a mulheres pós-câncer de mama
Procedimento de micropigmentação ajuda a restaurar a autoestima de pacientes
Após tratamento contra o câncer de mama, muitas mulheres buscam mais do que a cura física, procuram reencontrar a própria imagem no espelho.
Em alusão ao Outubro Rosa e sob o tema "(Re)florescer", uma clinica no centro de Fortaleza está promovendo uma ação de reconstituição gratuita da aréola.
A reconstituição é através da micropigmentação de aréola, um procedimento que imita o aspecto natural dos seios, com aplicação de pigmentos na pele para reconstruir ou restaurar a aparência da aréola e mamilo.
O cirurgião plástico Tiago Alcântara divide que a micropigmentação de aréolas é simbolicamente a etapa final do longo tratamento contra o câncer.
O procedimento é a cereja do bolo, o toque final que devolve a elas a sensação de completude e beleza. O momento em que a paciente se vê "completa" novamente é frequentemente marcado por grande emoção e choro de vitória.
Veja como funciona o procedimento
É indicado para mulheres que finalizaram o tratamento contra o câncer de mama e possuem liberação médica para a realização do protocolo.
Inicialmente, é realizada uma anamnese, na qual a paciente responde sobre suas expectativas e escolhe a cor e o design da aréola.
Tiago Alcântara chama a atenção para alguns cuidados importantes antes do procedimento, como manter a pele bem hidratada, o que favorece a absorção dos pigmentos e contribui para um melhor resultado.
O procedimento dura cerca de duas horas e é indolor, no entanto para garantir o máximo conforto à paciente, em alguns casos é aplicada uma anestesia local por conta da sensibilidade da mama que passou pela mastectomia.
A micropigmentação utiliza os mesmos pigmentos empregados no processo de tatuagem. A clínica Clay usa a técnica tridimensional (3D), recomendada para a paciente que já possui implantes de silicone.
Em seguida, a paciente deve aplicar um filme protetor na área nas primeiras 24 horas e, posteriormente, utilizar cremes cicatrizantes e reparadores recomendados pelo especialista.
SERVIÇO
Sessões de reconstrução gratuita de aréola são oferecidas com vagas limitadas
- Onde: Clínica de Medicina e Estética Grupo Clay
- Horário: Mediante agendamento
- Inscrições: (85) 99682-8222
- Mais informações: (85) 98795-1514