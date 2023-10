Alunos pegam carona em pá de retroescavadeira após ônibus escolar furar pneu em Tarrafas, no CE

A pá de uma retroescavadeira foi utilizada como “carona” por estudantes da rede municipal de Tarrafas, no Centro Sul do Ceará, após o pneu do ônibus de transporte escolar furar, na última quinta-feira (19).

Em vídeo publicado nas redes sociais, oito meninos aparecem em pé na retroescavadeira em movimento, numa via pública da cidade. Enquanto são filmados, eles “comemoram” a situação.

Em nota, a Prefeitura de Tarrafas afirma que “já iniciou procedimento administrativo para apurar o fato” e que o veículo “não condiz com meio de transporte utilizado habitualmente”.

A gestão explica que o transporte buscou os estudantes na Escola Dona Emília Ferreira de Oliveira e, “ao chegar na saída da cidade com destino às localidades onde os alunos residem, o motorista constatou que o pneu dianteiro estava vazio”.

“Ele avisou aos alunos que iria retornar para a oficina para que se fizesse a troca do pneu e que os alunos retornariam em outro transporte da mesma rota”, acrescenta o texto publicado em nome do prefeito da cidade, Tertuliano Cândido Martins de Araújo.

Alguns dos estudantes, contudo, não aguardaram a substituição do veículo e embarcaram na “carona”.

A retroescavadeira, ressaltou a prefeitura, “não é de propriedade do Município”. “Não há qualquer descaso ou indiferença à situação por parte da gestão atual”, finaliza a nota.

Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo é previsto como infração grave ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade é multa de pelo menos R$ 195,23.

Déficit financeiro

No posicionamento publicado, a gestão municipal destacou que Tarrafas “tem enfrentado problemas financeiros” por quedas em repasses de verbas, “mas tem tomado as providências necessárias para reequilibrar as contas, sem deixar de priorizar serviços essenciais como transporte escolar”.