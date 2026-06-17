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Diário do Nordeste

31 cidades do CE recebem aviso de chuvas para esta quarta-feira (17); veja locais

Aviso amarelo é válido até as 23h59.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pedestres caminhando sob chuva em uma calçada urbana molhada no Centro de Fortaleza. Em destaque, um casal anda de perfil: uma mulher com blusa rosa e shorts jeans segura um guarda-chuva azul claro, enquanto um jovem de camiseta branca e calça jeans segura um guarda-chuva vermelho escuro.
Legenda: Região Metropolitana de Fortaleza é uma das áreas sujeitas às precipitações.
Foto: Davi Rocha.

A quadra chuvosa do Ceará terminou oficialmente em maio, mas precipitações de pós-estação ainda podem ocorrer no Estado. Para esta quarta-feira (17), um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas em 31 municípios cearenses.

O nível é amarelo, primeiro da escala informada pelo Inmet. Nessa configuração, podem ocorrer precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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As principais regiões afetadas devem ser a Metropolitana de Fortaleza, Litoral Leste e Vale do Jaguaribe.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tarde deve ser de sol e nebulosidade variável em grande parte do estado, com chuva isolada na porção norte da área Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e na porção nordeste do estado, há baixa possibilidade de chuva isolada.

À noite, o céu fica de nublado a parcialmente nublado com chuva fraca, ocasionalmente moderada, no norte da Jaguaribana e Litoral de Fortaleza.

Cidades com aviso de chuva intensa:

  1. Acarape
  2. Aquiraz
  3. Aracati
  4. Aracoiaba
  5. Barreira
  6. Beberibe
  7. Cascavel
  8. Caucaia
  9. Chorozinho
  10. Eusébio
  11. Fortaleza
  12. Fortim
  13. Guaiúba
  14. Horizonte
  15. Icapuí
  16. Itaitinga
  17. Itaiçaba
  18. Jaguaruana
  19. Limoeiro do Norte
  20. Maracanaú
  21. Maranguape
  22. Morada Nova
  23. Ocara
  24. Pacajus
  25. Pacatuba
  26. Palhano
  27. Palmácia
  28. Pindoretama
  29. Quixeré
  30. Redenção
  31. Russas 

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Pedestres caminhando sob chuva em uma calçada urbana molhada no Centro de Fortaleza. Em destaque, um casal anda de perfil: uma mulher com blusa rosa e shorts jeans segura um guarda-chuva azul claro, enquanto um jovem de camiseta branca e calça jeans segura um guarda-chuva vermelho escuro.
Ceará

31 cidades do CE recebem aviso de chuvas para esta quarta-feira (17); veja locais

Aviso amarelo é válido até as 23h59.

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