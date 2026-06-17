31 cidades do CE recebem aviso de chuvas para esta quarta-feira (17); veja locais
Aviso amarelo é válido até as 23h59.
A quadra chuvosa do Ceará terminou oficialmente em maio, mas precipitações de pós-estação ainda podem ocorrer no Estado. Para esta quarta-feira (17), um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas em 31 municípios cearenses.
O nível é amarelo, primeiro da escala informada pelo Inmet. Nessa configuração, podem ocorrer precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.
Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
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As principais regiões afetadas devem ser a Metropolitana de Fortaleza, Litoral Leste e Vale do Jaguaribe.
Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tarde deve ser de sol e nebulosidade variável em grande parte do estado, com chuva isolada na porção norte da área Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e na porção nordeste do estado, há baixa possibilidade de chuva isolada.
À noite, o céu fica de nublado a parcialmente nublado com chuva fraca, ocasionalmente moderada, no norte da Jaguaribana e Litoral de Fortaleza.
Cidades com aviso de chuva intensa:
- Acarape
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Barreira
- Beberibe
- Cascavel
- Caucaia
- Chorozinho
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Guaiúba
- Horizonte
- Icapuí
- Itaitinga
- Itaiçaba
- Jaguaruana
- Limoeiro do Norte
- Maracanaú
- Maranguape
- Morada Nova
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Palhano
- Palmácia
- Pindoretama
- Quixeré
- Redenção
- Russas