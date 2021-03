Pintura de Basquiat é leiloada em Hong Kong por R$ 229 milhões, batendo recorde de preço

Um recorde em solo asiático. A pintura "Warrior", do artista americano Jean-Michel Basquiat (1960-1988), foi arrematada por US$ 41,8 milhões – o equivalente a R$ 229 milhões, na cotação atual – em um leilão da Christie's, em Hong Kong.

O feito aconteceu nesta terça-feira (23) e já se trata do preço mais alto pago por uma obra do Ocidente na Ásia, superando as estimativas iniciais, que variavam entre US$ 31 milhões e US$ 41 milhões (R$ 170 e R$ 225 milhões).

Conforme comunicado da Christie's, a peça foi vendida "depois de um intenso cabo de guerra no leilão, com duração de dez minutos, entre Hong Kong e Nova York".

Legenda: Segundo a casa de leilões asiática, ""'Warrior', de Jean-Michel Basquiat, é um retrato imponente e autoritário" Foto: Divulgação

O quadro foi pintado em acrílico e spray sobre um painel de madeira. Nele, o pintor destacou desigualdades sociais, com particular enfoque sobre a ausência de representação dos negros no mundo da arte.

Segundo especialistas, trata-se de uma obra semi-biográfica de Basquiat, a mais emblemática dele.

Histórico

Em uma publicação, a casa de leilões ainda enfatizou que "'Warrior', de Jean-Michel Basquiat, é um retrato imponente e autoritário, que demonstra amplamente porque este artista é considerado um dos pintores mais importantes do último meio século".

Antes dessa compra, o quadro havia sido vendido em 2012 para um colecionador americano na Sotheby's de Londres, pela quantia de US$ 8,7 milhões (R$ 47,9 milhões).

O preço, contudo, disparou com a crescente demanda por obras de grandes nomes ocidentais no continente asiático, sendo Basquiat um dos mais requisitados.