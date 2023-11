Evento literário de diversidade sexual leva programação cultural gratuita ao Theatro José de Alencar

Sob o tema "Escritas do Orgulho: Festejar Nossa Cena Sem baixar a Resistência!”, a quarta edição da Festa Literária da Diversidade Sexual irá ocupar o Centro de Artes Cênicas do Ceará (Cena), no anexo do Theatro José de Alencar (entrada pela rua 24 de Maio, 600, Centro), com programação gratuita em diferentes linguagens. O festival promove feiras, ações formativas, rodas de conversa e apresentações artísticas entre quinta (23) e domingo (26) no equipamento cultural.

Entre os destaques da edição deste ano, está a presença do autor cearense Stênio Gardel. Recém-premiado com o National Book Award na categoria Literatura Traduzida, o limoeirense participa de um bate-papo no sábado (25), às 17 horas, sobre o premiado livro “A Palavra que Resta”. A conversa é seguida por sessão de autógrafos com o escritor.

Outros segmentos da programação da Flids também trazem convidados especiais para debater temas que perpassam a literatura e as vivências LGBTs+. Uma roda de conversa sobre adoção por pessoas LGBTs, por exemplo, compõe a programação, bem como um seminário que traz discussões sobre literatura, antirracismo e produção LGBT+.

No âmbito formativo, a Festa Literária promove uma oficina de escrita criativa com o autor Mateus Lins, que ocorre na quinta (23) e sexta (24). Nos mesmos dias, Wes Viana e Camila Cerdeira ministram minicursos sobre arte e política e construção de personagens negros e LGBTs, respectivamente. As ações são gratuitas e demandam inscrição prévia, disponível no site.

Legenda: Programação da Flids inclui feira de livros, debates, momentos formativos e atrações artísticas Foto: Camila Almeida / divulgação

Diálogos entre linguagens

Além dos momentos formativos e de debate acerca de literatura, a Festa também promove batalhas de slam e saraus, mostra de esquetes teatrais, shows musicais, performances especiais e discotecagens encerrando cada dia de programação.

Outro destaque especial da programação é a realização ao vivo do podcast “Conversa Viada”, apresentado por Fábio Nobre e Alyson Almeida. A ação acontece no sábado (25) a partir das 14 horas, e é marcada por entrevista com a comunicadora. artista e ativista Lena Oxa.

Confira a programação completa

Quinta, 23 de novembro

14h a 22h - Feira gastronômica, literária e de artesanato

14h - Oficina de escrita criativa com Mateus Lins

14h - Minicurso “Arte e Política: o que pode a literatura LGBTQIA+?”, com Wes Viana

15h - Roda de conversa “Adoção por LGBTs: como adotar, experiência de quem adotou”, om advogados especialistas e pais gays e lésbicas que adotaram

17h - Sarau Poesia

18h - Seminário - Mesa 1: “Panorama atual da literatura LGBTQIA+: processos criativos, estratégias de fortalecimento, o poder das escrevivência”, com Cris Soares, Lúcio Flávio Gondim, Seu Rosinha e GG Diniz, com mediação de Wes Viana

19h30 - Mostra de Esquetes Caio Fernando Abreu

20h - Show Jon Olyveira

21h - DJ Deydianne Piaf

Sexta, 24 de novembro

14h a 22h - Feira gastronômica, literária e de artesanato

14h - Oficina de escrita criativa com Mateus Lins

14h- Minicurso “Como Construir Personagens Negros e LGBTQIA+”, com Camila Cerdeira

17h - Slam

18h - Seminário - Mesa 2: “ Comunicação antirracista e anti LGBTQIA+fobia”, com Camila Cerdeira, Ayala Nobre e Rafael Mesquita

19h30 - Mostra de Esquetes Caio Fernando Abreu

20h - Show Forró Drag

21h - Show Cantor Lion

Sábado, 25 de novembro

14h a 22h - Feira gastronômica, literária e de artesanato

14h - Podcast Conversa Viada ao vivo: Fábio Nobre e Alyson Almeida entrevistam Lena Oxa e Cândido Mattos

14h- Mostra de Esquetes Caio Fernando Abreu

15h45 - Seminário - Mesa 3: “Vozes da Diversidade de Fortaleza”, com Caroline Castro, Débora Santos, Diego Gregório, Fernanda Leite, Marnílton Cabral e Valdir Marte, com mediação de Becky Cunha e Zé Henrique

17h - Bate-papo no palco com Stênio Gardel, seguido de mesa de autógrafos

18h - Show Drag Transformismo de Flávia Fontenelle com a performance "Bethanias Poéticas" e DJ Fabinho e Patuscada

Domingo, 26 de novembro

10h a 18h - Feira gastronômica, literária e de artesanato + Feijoflids (feijoada com samba e DJs)

11h - Paulinho Marinho

14h- Essas Mulheres

15h - Bloco Viúves de Gal

17h - Festa Relance com DJs Victor Azevedo e Lucas Baber

16h - DJ Rayana Rayovack

IV Festa Literária da Diversidade Sexual (Flids)

Quando: de quinta, 23, a domingo, 26, com programação de quinta a sábado de 14h às 22h e, domingo, de 10h a 18h

Onde: Espaço Cena, na Praça Mestre Boca Rica, do Theatro José de Alencar (entrada pela rua 24 de maio, 600, Centro)

Entrada gratuita

Mais informações: no site ou no Instagram