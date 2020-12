Chefs cearenses dão dicas de uma saborosa ceia natalina com ingredientes nordestinos

Natal é tempo de renovação, reunir família e amigos para celebrar a vida. Em um ano atípico por conta da pandemia, as confraternizações serão mais intimistas e, na maioria, virtuais. Diante do momento, profissionais da gastronomia nordestina, a exemplo de Mattu Macêdo, Ivan Prado e Mateus Morais apostam em pratos desenvolvidos a partir de ingredientes regionais. A premissa é investir no incremento da ceia com estes insumos e fortalecer os laços.

Mattu Macêdo sugere o patê à base de queijo coalho, servido na versão mais regional com alface e torradas. Quem preferir dar um toque de glamour, a entrada gourmet pode ser servida com geleia de pimenta. Para a criadora, o Natal, que sempre tem cheiro de família, demonstração de afeto e cuidado para com o outro em torno da ceia, chega em 2020 ainda mais simbólico e com gostinho da culinária afetiva.

A criação do patê com queijo coalho surgiu no início do isolamento social. Naquela ocasião, Mattu observou nas redes sociais o aumento pelo interesse no mundo da gastronomia. Boa parte do público mencionou alimentos que remetem a boas recordações.

Legenda: Patê investe no sabor do benquerer

“Durante esses oito meses que ficamos em casa, as pessoas começaram a postar muito pratos que fizeram parte de suas infâncias nas casas dos avôs. Por isso, apostei na comida da afetividade. Além de fácil de cozinhar, remede a questão de aliviar a saudade”, explica.

Momentos de acolhimento

Seguindo a pegada genuinamente cearense, Ivan Prado montou o Tender de bolinha rapaduramelizado. O desenvolvimento traz forte apelo na valorização da cultura alimentar nordestina. “Para além do construir e reconstruir revisitando a gastronomia regional, o importante desse preparo é que ele seja feito com ingredientes nobres, frescos e puros. Esse cuidado representa o amor pelo outro materializado em algo comestível”, pontua o entrevistado.

Legenda: Prato baseado na união de ingredientes frescos

Outra sugestão popular na preferência do paladar nordestino é a clássica farofa de Natal. A receita leva farinha de pão asiática (denominada panko), misturada com castanha de caju e o toque europeu das amêndoas. A farofa é uma boa pedida no acompanhamento do prato principal da noite.

Panetone com sotaque

No cardápio natalino do chef Mateus Morais, um dos destaques é o panetone de carne de sol e queijo coalho, produzido por Sílvio Andrade, padeiro da Costa Mendes. A iguaria desenvolvida por Morais reúne elementos que revelam uma visão pessoal do chef em torno destas festividades.

“O Natal é uma época de família reunida, de confraternização, de amor, de união, de mesa posta, de guloseimas e de muita animação. Esse ano ele está mais contrito, contudo, não perdeu o brilho, pois o Natal é tempo de esperança”, revela o entrevistado.

Legenda: O panetone clássico casa bem com o salgadinho da carne de sol

Baseado nas características dessa época, a escolha é por uma ceia que trouxesse o gostinho da infância em casa, aquela lembrança representativa dos pais e dos avós que deixa o coração de filhos e netos mais feliz.

“Quem nunca comeu carne do sol ou queijo coalho aqui no Nordeste?! Difícil né? Por isso pensamos em usar esses ingredientes no panetone, que é a cara do Natal! Só que dessa vez, ele é salgadinho, com ingredientes típicos da nossa terra e incrementado com muito amor”, conclui Mateus Morais.

Confira as receitas

Patê de queijo - Chef: Mattu Macêdo - (Produtos da Tijuca Alimentos)

Ingredientes:

½ xícara (chá) de leite

1 pacote de gelatina incolor

200g de creme de leite

200g de queijo coalho

1 pitada de sal, se necessário

1 pitada de noz-moscada

1 colher(café) de molho de pimenta (opcional)

2 dentes de alho refogados

¼ xícara(chá)de castanha de caju picadas

Modo de preparo

Hidrate a gelatina no leite, leve ao banho-maria para dissolver. Reserve. Bata no liquidificador o creme de leite, o queijo colho, sal, molho de pimenta, noz-moscada, alho frito e a gelatina. Retire do liquidificador e misture as castanhas. Coloque em forma decorada, untada com óleo e leve à geladeira por 12 horas. Decore no modo tradicional e sirva com torradas.

Tender de bolinha rapaduralizado - Chef: Ivan Prado (Restaurante Mayú)

Ingredientes:

1 unidade de tender bolinha

200 g de rapadura branca

200 ml de suco de laranja

Raspa de 1 laranja

2 colheres de sopa de licor cointreau ou cachaça

Modo de preparo

Em uma panela adicione a rapadura, o suco de laranja e o licor. Deixe ferver até obter uma calda levemente espessa. Por cerca de sete minutos retire do fogo e adicione a raspa da laranja. Em seguida, pincele o tender de forma homogenia e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC. Deixe assar por 15 minutos. A cada 5 minutos pincele novamente até completar os 15 minutos. Quando retirar do forno pincele pela última vez. Ao servir fatie o tender e coloque por cima o restante do molho.

Farofa de panko com amêndoa e castanha de caju

400g de farinha de panko ou de mandioca

100g de farinha de amêndoas ou amêndoas picadas

50g de castanha de caju

50g castanha do para

100g de manteiga

Raspas de dois limões

Modo de preparo

Em uma panela derreta a manteiga. Toste as amêndoas com as castanhas. Em seguida adicione a farinha panko ou de mandioca e deixe dourar bem. Por último finalize com a raspa de limão e sal.

Panetone de carne de sol e queijo coalho - Chef: Mateus Morais - por Sílvio Andrade (Produtos Costa Mendes)

Ingredientes para massa

500g de farinha de trigo especial

10g de sal

75g de açúcar

75g de gema de galinha caipira

50g de manteiga da terra

120g de leite líquido

15g de fermento seco

Recheio

400g de carne do sol desfiada

250g de queijo coalho

50g de cebola roxa 10g de salsinha

20g de manteiga da terra para refogar cebola e salsinha.

Modo de preparo da massa

Adicione a farinha de trigo em uma bacia, acrescente o açúcar, leite integral, gema e fermento. Misture um pouco e em seguida acrescente a manteiga. Sove bem até que todos os ingredientes agreguem na receita. Adicione o sal e sove até que a massa fique lisa e enxuta. Descanse a massa dentro de uma bacia e guarde em lugar fechado sem ventilação.

Modo de preparo do recheio

Desfie a carne do sol em fios maiores (isso fará com que o recheio fique bem visível ao término do forneamento). Adicione uma colher de chá de manteiga da terra em uma saltese e ao derreter acrescente a salsinha picada e cebola roxa cortada em cubos pequenos. Após a cebola ficar translúcida, despejar a carne na saltese e por último o queijo coalho em cubos.

Espere esfriar

Misture o recheio com a massa fazendo com que o recheio fique bem distribuído por toda massa. Divida a massa em pedaços de 480g boleie a massa e disponha dentro da forma de panetone. Deixe fermentar por 2 horas ou até que dobre de tamanho.

Cocção

Pincele a superfície do panetone com ovo e decore com carne do sol desfiada e queijo coalho sobre o pão. Leve para assar a 160`C por aproximadamente 30