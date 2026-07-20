Golpe usa nome e identidade visual do Procon Ceará para cobrar supostas multas

O nome e a identidade visual do Procon Ceará estão sendo utilizados indevidamente por golpistas em contatos feitos a empresas via e-mail para cobrança de supostas multas.

O órgão tomou conhecimento do golpe na semana passada a partir de relatos de destinatários. A fraude já foi, inclusive, identificada em casos que vão além do Estado.

De acordo com a superintendente do Procon Ceará, Bárbara Xavier, o órgão passou a tomar providências cabíveis e alertar a população e o setor empresarial.

“A orientação é para que qualquer mensagem com esse perfil seja tratada com cautela, sem clicar em links ou realizar qualquer pagamento, e que o fato seja comunicado ao Procon Ceará e às autoridades competentes”, orienta.

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Nas mensagens, os criminosos afirmam estar enviando um "comunicado oficial" do Procon para uma “reclamação formal”.

O conteúdo destaca valores altos, incluindo suposta “multa aplicável", e links para "consultar" a reclamação ou "apresentar defesa".

Xavier destaca que as comunicações oficiais do Procon Ceará têm finalidade exclusivamente administrativa.

“O órgão não envia e-mails cobrando multas, solicitando pagamentos ou exigindo depósitos por meio de links enviados em mensagens eletrônicas”, completa.

Além disso, os textos fraudulentos apresentam o órgão como “Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor”, mas a nomenclatura oficial é Superintendência Estadual de Defesa do Consumidor.

Orientações à população

Segundo Bárbara, não há relatos até o momento de empresas que tenham efetuado pagamentos em decorrência do golpe.

A orientação é que destinatários de e-mails com cobranças do tipo não cliquem em links ou baixem anexos suspeitos.

A superintendente ressalta que os canais oficiais do Procon Ceará estão disponíveis para que a população possa tirar dúvidas sobre a autenticidade ou não de comunicações atribuídas ao órgão.

“Consumidores e empresários devem sempre verificar cuidadosamente o endereço eletrônico do remetente e desconfiar de mensagens que utilizem linguagem alarmista, indiquem supostas multas imediatas ou pressionem para a realização de pagamentos”, ressalta Bárbara.

Caso haja dúvidas, interrompa qualquer interação com o remetente e procure o Procon Ceará para confirmar a autenticidade da comunicação.

Canais oficias do Procon Ceará