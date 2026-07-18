Influencer relata episódio de homofobia em consulta médica e critica estigma em torno do HIV

O influenciador Pedro Pacífico, conhecido nas redes sociais como Bookster, revelou ter sido alvo de um episódio de homofobia durante uma consulta médica. Em entrevista ao programa Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Tati Bernardi no Canal UOL, ele contou que decidiu nunca mais retornar ao profissional após a experiência.

Pacífico procurou atendimento por causa de manchas na pele, mas disse que o médico relacionou imediatamente sua orientação sexual à possibilidade de um diagnóstico de HIV. Segundo o influenciador, a abordagem provocou meses de angústia e medo.

"Eu fui lá, fiz um milhão de exames e ele olha pra um exame meio X e fala: 'O que me assusta não são essas manchas, é a possibilidade de você estar com HIV'. Foi um horror. (...) Eu fiquei 90 dias desesperado, sozinho, sem contar pra ninguém. Nunca mais voltei nele", afirmou.

Meses de angústia

De acordo com Pacífico, o médico orientou que ele aguardasse o período conhecido como "janela imunológica", de cerca de 90 dias, antes de realizar o exame. Nesse intervalo, ele contou que viveu apreensivo e chegou a fazer testes rápidos por conta própria.

Somente depois de conversar com amigos e compartilhar os resultados dos exames, o influenciador ouviu que a conduta adotada pelo profissional não era considerada habitual.

Mais tarde, ele descobriu que as manchas tinham outra origem: eram um efeito colateral do antidepressivo que utilizava.

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Crítica ao preconceito

Ao relembrar o episódio, Pacífico afirmou que a experiência o levou a buscar mais informações sobre o HIV e a refletir sobre o preconceito que ainda cerca o tema. Segundo ele, os avanços no tratamento permitem que pessoas diagnosticadas tenham qualidade de vida e, quando mantêm carga viral indetectável, não transmitam o vírus.

"Hoje em dia tem tratamento e o diagnóstico é muito importante. A pessoa que trata, ela tá indetectável, ela não transmite. Então, a gente também precisa entender muito como o estigma e o preconceito contra o HIV é horroroso. E se a pessoa tem HIV, ela precisa ser tratada, ela pode viver uma vida normal", afirmou.

Durante a entrevista, o influenciador também criticou a associação entre orientação sexual e práticas sexuais. Para ele, esse tipo de visão reforça estereótipos e contribui para episódios de discriminação.

Pacífico defendeu que ser gay vai além da dimensão sexual e envolve aspectos como afetividade, relacionamentos, formação de família e a possibilidade de viver a própria identidade de forma plena.

A entrevista integra o programa Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Tati Bernardi. Os episódios são publicados semanalmente nos canais do Universa e do Canal UOL no YouTube.