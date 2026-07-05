Dayanne Rodrigues, ex-mulher do goleiro Bruno é internada após três dias desaparecida

Desaparecida deste a última quinta-feira (2), Dayanne Rodrigues do Carmo Souza reapareceu no último sábado (4) ao ser atendida em uma unidade de saúde de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Ela é ex-companheira do goleiro Bruno, condenado planejar do sequestro e assassinato de Eliza Samudio, modelo com quem se envolveu e teve um filho. No caso de Dayanne, mensagens apontam que ela era perseguida por agiotas.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher de 39 anos deixou os filhos sob os cuidados da mãe e desapareceu na manhã de quinta-feira. Para os investigadores, o sumiço teria sido voluntário, como uma forma de fuga.

À Polícia, o atual marido de Dayanne informou que ela deixou cartas de despedida. No celular dela, também foram encontradas mensagens de agiotas.

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De acordo com o g1, a mulher contou em uma das cartas que era ameaçada pelos criminosos. A mensagem teria sido escrita no dia do desaparecimento.

Dayanne e Bruno foram casados em 2010 e se divorciaram no ano seguinte. Ela chegou a ser investigada durante o caso de Eliza Samudio, mas foi absolvida. A mulher é mãe de duas filhas do goleiro.