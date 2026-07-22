Anvisa proíbe azeite San Olivetto e doces Fatti a Mano por irregularidades cadastrais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes da marca San Oliveto e suspendeu a venda de produtos da Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (22).

Segundo as resoluções (RE) 2.856/2026 e a RE 2.857/2026, o azeite apresentou resultado insatisfatório em um dos testes realizados pela Anvisa.

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Além disso, ele tem origem desconhecida e é importado no Brasil pela empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda.

"O produto Azeite de Oliva Extra Virgem da marca San Oliveto não pode ser importado, distribuído, divulgado e utilizado". Anvisa Nota oficial

Suspensão da venda dos doces

No caso dos doces, o órgão destacou que foi determinada a apreensão de todos os produtos porque os itens:

Não possuem regularização no órgão competente;

São fabricados por estabelecimento não licenciado.

Assim, dentre os itens que não podem ser fabricados, distribuidos, divulgados e consumidos do Doces Fatti a Mano, estão:

Cocada branca;

Cocada com maracujá;

Doce de leite;

Doce de leite com coco;

Palha italiana;

Doce de jaca;

Beijinho;

Pé de moleque;

Fatticoco (leite com coco);

Pé de moça;

Brigadeiro.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa de Doces Fatti a Mano, mas não obteve retorno. A assessoria da empresa responsável pelo Azeite San Oliveto não foi localizada. O espaço permanece aberto para posicionamento de ambas.