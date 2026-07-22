Anvisa proíbe azeite San Olivetto e doces Fatti a Mano por irregularidades cadastrais

A marca de azeite foi notificada pela segunda vez neste ano.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 17:40
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Legenda: O Azeite de Oliva Extra Virgem da marca San Oliveto tem origem desconhecida, segundo a Anvisa.
Foto: Shutterstock/Denis Klimov 3000.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes da marca San Oliveto e suspendeu a venda de produtos da Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano. 

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (22). 

Segundo as resoluções (RE) 2.856/2026 e a RE 2.857/2026, o azeite apresentou resultado insatisfatório em um dos testes realizados pela Anvisa. 

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Além disso, ele tem origem desconhecida e é importado no Brasil pela empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda. 

"O produto Azeite de Oliva Extra Virgem da marca San Oliveto não pode ser importado, distribuído, divulgado e utilizado".
Anvisa
Nota oficial

Suspensão da venda dos doces

No caso dos doces, o órgão destacou que foi determinada a apreensão de todos os produtos porque os itens: 

  • Não possuem regularização no órgão competente; 
  • São fabricados por estabelecimento não licenciado. 

Assim, dentre os itens que não podem ser fabricados, distribuidos, divulgados e consumidos do Doces Fatti a Mano, estão: 

  • Cocada branca;
  • Cocada com maracujá;
  • Doce de leite;
  • Doce de leite com coco;
  • Palha italiana;
  • Doce de jaca;
  • Beijinho;
  • Pé de moleque;
  • Fatticoco (leite com coco);
  • Pé de moça;
  • Brigadeiro.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa de Doces Fatti a Mano, mas não obteve retorno. A assessoria da empresa responsável pelo Azeite San Oliveto não foi localizada. O espaço permanece aberto para posicionamento de ambas. 

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