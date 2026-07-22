Anvisa proíbe azeite San Olivetto e doces Fatti a Mano por irregularidades cadastrais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes da marca San Oliveto e suspendeu a venda de produtos da Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (22).
Segundo as resoluções (RE) 2.856/2026 e a RE 2.857/2026, o azeite apresentou resultado insatisfatório em um dos testes realizados pela Anvisa.
Além disso, ele tem origem desconhecida e é importado no Brasil pela empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda.
"O produto Azeite de Oliva Extra Virgem da marca San Oliveto não pode ser importado, distribuído, divulgado e utilizado".
Suspensão da venda dos doces
No caso dos doces, o órgão destacou que foi determinada a apreensão de todos os produtos porque os itens:
- Não possuem regularização no órgão competente;
- São fabricados por estabelecimento não licenciado.
Assim, dentre os itens que não podem ser fabricados, distribuidos, divulgados e consumidos do Doces Fatti a Mano, estão:
- Cocada branca;
- Cocada com maracujá;
- Doce de leite;
- Doce de leite com coco;
- Palha italiana;
- Doce de jaca;
- Beijinho;
- Pé de moleque;
- Fatticoco (leite com coco);
- Pé de moça;
- Brigadeiro.
O Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa de Doces Fatti a Mano, mas não obteve retorno. A assessoria da empresa responsável pelo Azeite San Oliveto não foi localizada. O espaço permanece aberto para posicionamento de ambas.