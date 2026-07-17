Alertas em publicidades de bets entram em vigor nesta sexta-feira (17); veja novas regras

Entram em vigor, a partir desta sexta-feira (17), as novas regras para publicidades de apostas on-lines, conhecidas como bets. As medidas ampliam os deveres dos operadores dessas plataformas e demais agentes envolvidos na divulgação dos jogos, além de estabelecer advertências obrigatórias sobre os riscos com a prática.

As medidas estão previstas em duas novas portarias do Ministério da Fazenda, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nos últimos dias 3 e 10 de julho.

Atualmente, 85 empresas estão autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas a operar no mercado regulado. A relação completa pode ser consultada no site do Ministério da Fazenda.

O que muda?

A partir de agora, toda propaganda de apostas de quota fixa deve apresentar, obrigatoriamente, uma das seguintes advertências:

"Ministério da Fazenda adverte: Apostar pode causar dependência";

"Ministério da Fazenda adverte: Apostar faz você perder dinheiro";

"Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento".

De acordo com a Portaria nº 1.964, as mensagens deverão ser exibidas na horizontal, de forma clara e legível, e ter o mínimo de 10% do comprimento ou tamanho do anúncio.

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Responsabilização

Já na semana passada, entrou em vigor a medida que amplia a responsabilização de todos os envolvidos na divulgação das publicidades de apostas, como prevê a portaria MF/Secom/MJSP 73/26.

Entre as determinações, ficam proibidos: qualquer publicidade que possa induzir o consumidor ao erro; comentários de especialistas ou comentaristas que incentivem apostas sobre determinado jogo ou evento; bem como a divulgação de marcas, aplicativos, sites ou perfis de plataformas não autorizadas.

Ainda conforme a portaria, estão proíbidas propagandas que:

Sugiram a obtenção de ganho fácil ou apresentem a aposta como sinal de virtude , de êxito pessoal, social ou financeiro, como prioridade na vida ou como conduta socialmente atraente, inclusive por meio de afirmações de personalidades conhecidas ou de celebridades;

, de êxito pessoal, social ou financeiro, como prioridade na vida ou como conduta socialmente atraente, inclusive por meio de afirmações de personalidades conhecidas ou de celebridades; Apresentem a aposta como fonte de renda, forma de investimento , alternativa ao emprego, solução para problemas pessoais, sociais ou financeiros ou meio de recuperação de valores perdidos em apostas anteriores ou de outras perdas financeiras;

, alternativa ao emprego, solução para problemas pessoais, sociais ou financeiros ou meio de recuperação de valores perdidos em apostas anteriores ou de outras perdas financeiras; Encorajem práticas excessivas de aposta ou contenham chamadas para ação , inclusive com mecânicas promocionais, que sugiram ato imediato por parte do apostador;

, inclusive com mecânicas promocionais, que sugiram ato imediato por parte do apostador; Contenham informação falsa ou enganosa , inclusive quanto às probabilidades de ganhar ou quanto à possibilidade de a habilidade, a destreza ou a experiência do apostador influenciar o resultado da aposta;

, inclusive quanto às probabilidades de ganhar ou quanto à possibilidade de a habilidade, a destreza ou a experiência do apostador influenciar o resultado da aposta; Vinculem apostas a atitudes ou comportamentos ilegais ou discriminatórios , utilizem mensagens de cunho sexual ou de objetificação de atributos físicos ou ofendam crenças culturais ou tradições do País;

, utilizem mensagens de cunho sexual ou de objetificação de atributos físicos ou ofendam crenças culturais ou tradições do País; Sejam dirigidas, direta ou indiretamente, a crianças e adolescentes, assim consideradas as ações que tenham esse público como público-alvo.

Práticas abusivas

A medida também amplia as obrigações relativas às comunicações publicitárias, e determinadas condutas poderão ser consideradas como práticas abusivas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Com isso, os órgãos de defesa do consumidor podem atuar em relação aos operadores, e também contra os agentes envolvidos na divulgação e promoção desses produtos.

Além disso, toda publicidade direcionada a menores de 18 anos será considerada abusiva, conforme as portarias. Por isso, fica proibido o uso de imagens, personagens, linguagem ou qualquer elemento que possa atrair esse público, assim como a veiculação de anúncios em ambientes frequentados predominantemente por menores, como escolas e locais de atendimento infantil.