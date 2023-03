Jovem mostra intimidade com cobra gigante no colo e viraliza; veja vídeo

Uma jovem repercutiu nas redes sociais após mostrar intimidade com uma cobra gigante. O vídeo, que está viralizando desde a semana passada, mostra a mulher mexendo no celular tranquilamente, enquanto o animal gigante rasteja no seu colo.

Não há informações sobre a nacionalidade da jovem e se a cobra é criada por ela. Segundo o portal News18, a cena foi registrada na Indonésia.

No twitter, o vídeo acumula centenas de milhares de visualizações. As publicações renderam comentários de internautas assustados.

"Um dia ela será a refeição", escreveu um usuário. "Ter pitons como animais de estimação? Loucura", afirmou outro.