Japonesa campeã de Roland Garros é presa por suspeita de fraude

A ex-tenista japonesa Rita Hiraki, vencedora do Roland Garros de 1977, foi presa acusada de fraude.

A prisão ocorreu na última quarta-feira (22), na cidade de Chiba, região metropolitana de Tóquio, no Japão.

No auge de sua carreira, ela venceu na categoria de duplas mistas, ao lado do indiano Mahesh Bhuphati.

Conforme o Uol, a polícia japonsa identificou um esquema de fraude online no qual Rika, de 54 anos, estaria envolvida.

Ela teria fraudado uma mulher em 300 mil ienes, valor que corresponde a aproximadamente R$ 9 mil.

No entanto, ela negou a acusação, declarando não saber nada sobre o assunto.

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Rika teria participado do golpe

Para a polícia, segundo informações do Japan Today, ela teria conspirado com cúmplices não identificados para extorquir dinheiro da vítima, residente de Kagoshima.

No golpe, uma pessoa se passou por cirurgião ortopédico, atuando na França, com uma esposa falecida.

A vítima teria sido persuadida a arcar com o custo para a alfândega liberar os pertences da falecida esposa.

O valor de 300 mil ienes foram enviados, no dia 30 de maio de 2022, para uma conta bancária no nome da ex-tenista.

Além disso, Hiraki foi flagrama, com imagens de câmeras de segurança, sacando dinheiro no mesmo dia.