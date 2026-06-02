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João Fonseca é eliminado por Jakub Mensik nas quartas de final de Roland Garros

Brasileiro fez campanha histórica em Paris

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:09)
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Legenda: João Fonseca, tenista brasileiro.
Foto: Foto por THOMAS SAMSON / AFP

João Fonseca tentou, mas foi eliminado nas quartas de final de Roland Garros. O tenista brasileiro foi superado pelo tcheco Jakub Mensik nesta terça-feira (2). Foi a melhor campanha do jovem de 19 anos em um Grand Slam. Guga foi o último a alcançar essa marca no masculino, em 2004. 

O adversário venceu João por 3 sets a 0, com parciais de  6/4, 6/3 e 7/6(3), em quase três horas de partida. Na semifinal, Mensik vai encarar Alexander Zverev. O duelo será na sexta-feira.

João Fonseca fez uma grande campanha no Aberto de Prais. No saibro, o brasileiro eliminou Novak Djokovic em um jogo de mais de cinco horas de duração. Em seguida, nas oitavas, despachou Casper Ruud. 

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