João Fonseca é eliminado por Jakub Mensik nas quartas de final de Roland Garros

João Fonseca tentou, mas foi eliminado nas quartas de final de Roland Garros. O tenista brasileiro foi superado pelo tcheco Jakub Mensik nesta terça-feira (2). Foi a melhor campanha do jovem de 19 anos em um Grand Slam. Guga foi o último a alcançar essa marca no masculino, em 2004.

O adversário venceu João por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6(3), em quase três horas de partida. Na semifinal, Mensik vai encarar Alexander Zverev. O duelo será na sexta-feira.

João Fonseca fez uma grande campanha no Aberto de Prais. No saibro, o brasileiro eliminou Novak Djokovic em um jogo de mais de cinco horas de duração. Em seguida, nas oitavas, despachou Casper Ruud.