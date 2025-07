Data Nacional Francesa: Brasil é tema de show no dia 14 de julho na França

A data nacional da França, comemorada nesta segunda-feira (14), terá uma homenagem ao Brasil em um dos principais pontos turísticos franceses: a Torre Eiffel.

O show de drones e fogos de artifícios, tradicionalmente realizada no dia 14 de julho, fará referência ao Ano do Brasil na França e à cúpula sobre mudanças climáticas, a COP 30, que será realizada em novembro em Belém, capital do Pará.

O espetáculo começa às 23 horas em Paris, o que equivale às 18 horas no Brasil, e deve durar 20 minutos. O responsável pelo show será Jonas Bidault, que mantém o sigilo sobre os detalhes das informações.

As informações são da Folha de S. Paulo.

Veja também Mundo Rio Sena é liberado para banho após 100 anos; veja fotos Mundo Olho vermelho de Rei Charles III chama atenção em encontro com Macron; entenda condição

Como será o evento na França

Legenda: Essa não será a primeira homenagem ao Brasil feita na Torre Eiffel Foto: Guillaume Bontemps/Prefeitura de Paris

Serão cerca de 1,1 mil drones, cada um pesando 200 gramas, que voarão a cerca de 300 metros, a altura da Torre Eiffel.

Durante todo o dia, uma série de atividades devem ser realizadas, inclusive com referências ao Brasil. Pela manhã, acontece o tradicional desfile na avenida dos Champs-Élysées, outro importante cartão postal da capital francesa.

À noite, antes do show na Torre Eiffel, acontece um concerto de música erudita no gramado em frente a ela, chamado de Campo de Marte. Esse momento terá a participação do cantor lírico brasileiro Bruno de Sá.

Ano do Brasil na França

Essa não é a primeira homenagem ao Brasil feita na Torre Eiffel. O local foi iluminado nas cores da bandeira brasileira durante a visita oficial do presidente Lula (PT) à França no início de junho.

O Ano do Brasil na França conta com uma série de atividades culturais na capital francesa até setembro deste ano.

Entre os eventos, houve as "praias artificiais" instaladas nas margens do rio Sena, conhecidas como Paris Plages, foram decoradas com o verde e amarelo brasileiros.

Também aconteceram baile e desfile de carnaval no Grand Palais e a avenida dos Champs-Élysées, dois cartões postais da capital francesa.

Forte esquema de segurança

A comemoração do 14 de julho em Paris contará com forte esquema de segurança. Serão 11,5 mil policiais e bombeiros de plantão para a cobertura do evento.

Além disso, também foram proibidas concentrações populares entre a noite deste domingo (13) e a tarde de segunda.

As autoridades temem que se repita o quebra-quebra que aconteceu nas ruas de Paris quando o Paris Saint-Germain venceu a final da Champions League, em maio.

Isso porque o PSG irá disputar a final da Copa do Mundo de Clubes na noite deste domingo.