Para delegada, família de homem que se masturbou em academia na BA pode responder por acobertamento

Há informações de que familiares de Pedro Henrique Sales, de 21 anos – o estudante de Educação Física investigado por importunação sexual após se masturbar em uma academia em Feira de Santana (BA), no último domingo (19) – tenham facilitado a fuga dele e acobertado seu paradeiro.

Não à toa, a titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, Lorena Almeida, profissional à frente do caso, infere que os parentes dele podem responder por acobertamento.

Em entrevista à TV Subaé, segundo o g1, a delegada afirmou: “Iniciamos a investigação imediatamente após o registro dos fatos e passamos a colher provas tanto da materialidade e autoria quanto também da localização desse indivíduo que, desde o momento em que praticou o crime, evadiu do local e o seu paradeiro era incerto".

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As investigações começaram logo após o registro da ocorrência. Desde esse momento, a polícia trabalhou para reunir provas e localizar o suspeito.

Ainda segundo Lorena, Pedro Henrique tentou fugir novamente no momento em que foi localizado.

“Ele vinha demonstrando, desde o primeiro momento, a intenção de não responder criminalmente pelo ato praticado. Quando foi encontrado, tentou fugir por uma área de matagal ao lado do imóvel abandonado onde estava. Chegou a atirar escombros na direção dos policiais com o objetivo de escapar e, mesmo após ser alcançado, continuou resistindo à prisão”. Lorena Almeida Titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana

Caso o envolvimento seja comprovado, os familiares do jovem poderão ser responsabilizados criminalmente por eventual favorecimento.

Manutenção da prisão preventiva

A resistência à prisão pode ser um dos elementos considerados para a manutenção da prisão preventiva de Pedro Henrique.

A defesa e os familiares foram informados de que, caso o investigado tivesse se apresentado espontaneamente à Polícia, a situação jurídica poderia ser diferente.

De acordo com a delegada Lorena, "ainda que o fato tenha sido chocante e tenha gerado grande repercussão social, o clamor popular não é requisito para a prisão. Mas o ato de fugir e tentar se evadir do distrito da culpa é motivo para a manutenção da prisão”.

Pedro Henrique foi encaminhado ao Complexo de Delegacias de Feira de Santana e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (27). Em depoimento, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Relembre o caso

O estudante de educação física Pedro Henrique Sales foi flagrado se masturbando enquanto observava uma vizinha que fazia exercícios na academia de um condomínio em Feira de Santana, no último domingo (19).

Segundo a investigação, após perceber que havia sido filmado pela vítima, ele fugiu do residencial e passou a ser procurado pela polícia.

O caso é investigado como importunação sexual pela Delegacia de Feira de Santana e tramita sob segredo de Justiça.