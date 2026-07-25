Homem é preso por se masturbar enquanto mulher se exercitava em academia na Bahia

Um suspeito de se masturbar enquanto uma mulher praticava exercícios em uma academia de um condomínio em Feira de Santana, na Bahia, foi preso nessa sexta-feira (24) por importunação sexual.
O homem foi localizado em Simões Filho, na Região Metropolitana da capital baiana, em uma casa em obras abandonada.
Segundo a corporação, no momento da abordagem, o suspeito tentou fugir em direção a um matagal próximo e resistiu à ação policial, mas foi contido pelas equipes.
Homem foi filmado
O crime aconteceu no último domingo (19). Na ocasião, a vítima gravou o momento em que o homem se posicionou atrás dela enquanto ela utilizava uma esteira e praticou o ato obsceno.
Ao perceber que estava sendo filmado, o homem se afastou, mas continuou circulando pelo local e observando a mulher.
Suspeito fugiu para outra cidade para não ser preso
As investigações apontam que familiares do suspeito ajudaram em sua fuga de Feira de Santana para Simões Filho e tentaram ocultar seu paradeiro para dificultar o trabalho das autoridades.
A localização foi possível após o cruzamento de dados e o monitoramento de inteligência realizados por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI), com suporte da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).
O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal e de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana.
O homem permanece custodiado e à disposição da Justiça.