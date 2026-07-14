Após passar mal, fisiculturista morre no interior da Bahia

O fisiculturista Mailson Araújo, de 35 anos, morreu após passar mal, na noite dessa segunda-feira (13), em Alagoinhas, cidade do interior da Bahia.

Ele era atleta profissional da Men's Physique desde 2023 e se preparava para uma competição nesta quarta-feira (15).

Mailson passou mal na casa dos pais e pediu ajuda. A mãe dele, que é técnica de enfermagem, iniciou as manobras de reanimação para tentar salvá-lo.

Logo que acionado, o Corpo de Bombeiros foi à casa onde estava Maílson — que fica localizada em frente à corporação.

Os bombeiros substituíram a mãe do atleta na tentativa de reanimação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar de ter sido socorrido, Mailson não resistiu. Até o momento, a causa da morte ainda não foi divulgada.

O corpo do atleta foi velado durante esta terça-feira no Lar São Francisco e o sepultamento estava agendado para às 15 horas, no Cemitério Jardim Paraíso da Saudade. As informações são do g1.

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Fisiculturista ia competir em dois dias

Maílson Araújo se preparava para competir no Musclecontest Brazil 2026, que será realizado na quarta-feira em Curitiba, no Paraná.

A competição marcava o retorno do ficulturista às apresentações, depois de ter competido apenas duas vezes em 2025.

Ele buscava o primeiro título como profissional, depois de ficar em 12º lugar na edição do ano passado.

Quem era Mailson Araújo

O fisiculturista Mailson Araújo era atleta profissional desde 2023, quando foi campeão overall da divisão amadora no Arnold Classic South America, em São Paulo.

Horas antes de morrer, o atleta tinha publicado registros de treinos de musculação e uma consulta com uma fisioterapeuta.

Mailson tinha mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. No perfil, compartilhava a rotina de treinos e alimentação.