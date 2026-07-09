Cariri recebe 'Passe para Motoristas' da Uber Moto a partir de segunda (13)

O "Passe para Motoristas" será o novo modelo padrão para viagens do Uber Moto no Cariri a partir da próxima segunda-feira (13). Alguns parceiros da plataforma já começaram a receber a notificação da mudança.

A Uber confirmou ao Diário do Nordeste que essa nova modalidade está atrelada à expansão do serviço em novas localidades, que também começa a valer na mesma data em Fortaleza.

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"A partir de 13 de julho, o Passe para Motoristas será o modelo padrão para você dirigir. Com ele, você deixa de pagar taxa de serviço nas viagens com passageiros e passa a pagar apenas o valor do Passe", diz a mensagem enviada pela Uber para os motoristas.

A Uber também afirmou que o "Passe para Motoristas" se aplica exclusivamente às viagens com passageiros em motos. O benefício não é válido para corridas de "Entregas" nem para o "Uber Envios".

'Passe para Motoristas' oferece duas formas de contratação

Dentre as novas formas de contratação do "Passe para Motoristas", estão:

Passe por tempo: o motorista paga uma taxa fixa válida por 24 ou 72 horas. O período começa a contar a partir da compra e segue continuamente, independentemente do uso do aplicativo.

o motorista paga uma taxa fixa válida por 24 ou 72 horas. O período começa a contar a partir da compra e segue continuamente, independentemente do uso do aplicativo. Passe por ganhos: o parceiro paga uma taxa única e realiza viagens sem cobrança adicional de taxa de serviço até atingir um valor máximo de ganhos definido diretamente no aplicativo Uber Driver.

A Uber detalhou que os valores da assinatura variam de acordo com a região e as características de cada mercado. As informações sobre preços e disponibilidade podem ser consultadas na aba "Passe para Motoristas" do aplicativo Uber Driver.

Em caso de dúvidas, os parceiros podem entrar em contato com o suporte da plataforma, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.