Primeiro remédio não hormonal para 'fogachos' na menopausa é aprovado pela Anvisa

Fármaco ainda não possui data inicial para ser vendido no Brasil .

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 10:37 (Atualizado às 10:51)
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Legenda: Remédio será utilizado por mulheres que não podem utilizar ou não desejam fazer a reposição hormonal.
Foto: Chay_Tee/Shutterstock.

Uma terapia não hormonal para o tratamento de ondas de calor, conhecidas como fogachos, e suores noturnos associados à menopausa foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, na segunda-feira (22). O fármaco inédito é uma opção para mulheres que não podem utilizar a reposição hormonal e é administrado em forma de comprimido diário.

O remédio será comercializado no Brasil com o nome Veoza, vendido pela farmacêutica Astellas. Constituído por fezolinetanto, ele poderá ser utilizado por mulheres com histórico de câncer de mama, contraindicações vasculares ou até por escolha própria, por exemplo. 

Em relação aos suores noturnos, que afetam até 80% das mulheres entre 40 e 65 anos, o medicamento deve auxiliar na restauração do equilíbrio no centro de controle de temperatura do cérebro, por meio do hipotálamo, para reduzir a quantidade e a intensidade de ondas de calor. 

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Ainda não há previsão, entretanto, para a chegada do medicamento nas farmácias brasileiras. O ponto em questão depende da avaliação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), que vai definir o preço dele no mercado. 

Como o remédio vai agir?

Pouco antes do período conhecido como menopausa, os estrogênios e a neurocinina B (NKB), substância que atua na regulação térmica, entram em equilíbrio. Com a queda dos hormônios, no entanto, o equilíbrio se rompe, o que pode causar os sintomas vasomotores.

O novo medicamento deve atuar no sistema nervoso central, regulando o centro de controle de temperatura do cérebro, localizado no hipotálamo. 

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