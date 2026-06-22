Anvisa reduz suspensão de produtos da Ypê e mantém restrição apenas para lotes antigos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reduziu o alcance da suspensão que atingia produtos da marca Ypê e passou a restringir a medida apenas a lotes específicos de detergentes, desinfetantes e lava-roupas fabricados antes de 2026.

A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22), por meio de quatro resoluções. Três delas revogam parte da decisão anunciada pela agência em 15 de junho, enquanto uma nova norma redefine os produtos que permanecem sob restrição.

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Com a revisão, a Anvisa liberou a comercialização dos itens fabricados em 2026 que apresentaram resultados satisfatórios em análises laboratoriais. A suspensão foi mantida somente para lotes identificados durante a investigação conduzida pela agência.

Segundo a Anvisa, continuam suspensos os lava-louças Ypê e os desinfetantes Bak e Pinho Ypê cujos lotes terminam em "1" e foram fabricados até 31 de dezembro de 2025.

Já para os lava-roupas líquidos Tixan Ypê, a restrição vale para os lotes terminados em "1" produzidos até 31 de março de 2026.

Entenda a revisão

A suspensão original foi determinada após uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, autoridades sanitárias do estado de São Paulo e do município de Amparo (SP), onde está localizada a fábrica da Química Amparo, responsável pela produção da marca Ypê.

De acordo com as resoluções publicadas nesta segunda-feira, a revisão da medida ocorreu após a análise de documentos apresentados pela empresa e de novos laudos técnicos sobre os produtos.

Os testes apontaram resultados satisfatórios para os lava-louças e desinfetantes fabricados entre janeiro e fevereiro de 2026, levando a agência a restringir a suspensão apenas aos produtos produzidos até o fim de 2025.

No caso dos lava-roupas líquidos Tixan Ypê, a manutenção da restrição para lotes fabricados até março de 2026 está relacionada às ações previstas em um plano de gerenciamento e mitigação de riscos apresentado pela fabricante à Anvisa.