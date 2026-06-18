Anvisa determina recolhimento de antibiótico e soro fisiológico por risco a pacientes

Três lotes de medicamentos tiveram o recolhimento e a suspensão da comercialização, assim como a distribuição e o uso, determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a agência, a decisão veio após a identificação de problemas de qualidade capazes de trazer risco aos pacientes.

Publicada nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União, a determinação da Anvisa atinge um lote do antibiótico Polycid, da União Química, um lote de fosfato de clindamicina, da Hypofarma, e um lote de soro fisiológico da Equiplex.

A União Química iniciou um recolhimento voluntário do lote do Polycid após ter identificado um fragmento de vidro dentro de um frasco íntegro do medicamento. A medida da Anvisa diz respeito ao lote 2519879 do produto.

Veja também Ser Saúde Imunizados contra dengue há mais de 21 dias estão seguros, afirma diretor do Butantan Ser Saúde Anvisa mantém suspensão de produtos Ypê; veja lotes ainda afetados

Sobre o fosfato de clindamicina, antibiótico da Hypofarma, o lote 24101854 acabou suspenso com a confirmação de desvios de qualidade, presença de corpos estranhos e precipitados dentro de ampolas lacradas.

Enquanto isso, o lote 2513588 da Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex virou alvo da suspensão após ser citado por não estar em conformidade com as normas de fabricação.

Confira abaixo os lotes afetados: