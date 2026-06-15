Anvisa mantém suspensão de produtos Ypê; veja lotes ainda afetados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve suspensa a comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de produtos Ypê. A medida publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15) se aplica a desinfetantes, detergentes e lava-roupas líquidos.

Segundo a Anvisa, a ação foi motivada pelo descumprimento de requisitos previstos na resolução nº 47/2013, identificado durante inspeção sanitária realizada entre os dias 27 e 30 de abril de 2026.

Produtos suspensos

Os produtos ainda afetados com a medida são:

Desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê com lotes final 1 fabricados antes de 1º de março de 2026;

com lotes final 1 fabricados antes de 1º de março de 2026; Detergentes lava-louças (incluindo versões com enzimas ativas, toque suave, concentrado e linhas clear e green) com lotes final 1 fabricados antes de 1º de março de 2026;

com lotes final 1 fabricados antes de 1º de março de 2026; Lava-roupas (Tixan Ypê e Ypê líquido - antibac, coco e baunilha, premium) com lotes com final 1 fabricados antes de 1º de abril de 2026.

Análises de laudos

De acordo com a Anvisa, os laudos apresentados pela empresa indicaram resultados satisfatórios para os produtos fabricados após essas datas, o que levou à restrição da medida apenas aos lotes mais antigos.

Para desinfetantes e detergentes, foram considerados adequados os produtos fabricados entre 1º e 31 de março de 2026. Já no caso dos lava-roupas, os testes demonstraram conformidade para os itens produzidos entre 1º de abril e 7 de maio de 2026.

A agência informou ainda que os produtos atingidos que já tenham sido distribuídos e estejam disponíveis no mercado devem seguir as tratativas acordadas com a empresa quanto à manutenção de ações de monitoramento sanitário.

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Relembre o caso

No último dia 7 de maio, a Anvisa determinou a suspensão de mais de 100 lotes de produtos da Ypê após identificar falhas consideradas graves nos processos de fabricação da unidade de Amparo.

A fiscalização encontrou 76 irregularidades sanitárias e apontou risco de contaminação microbiológica nos produtos fabricados na planta industrial.

O caso ganhou ainda mais atenção porque a empresa já havia registrado, em novembro de 2025, um episódio de contaminação microbiológica envolvendo a bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos da linha lava-roupas.