Celebrado em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate homenageia um dos alimentos mais consumidos do planeta. Além de agradar ao paladar, o chocolate desperta curiosidades sobre sua história, processo de fabricação, benefícios à saúde e até mitos que cercam seu consumo.

Como surgiu o Dia Mundial do Chocolate?

O Dia Mundial do Chocolate é comemorado em 7 de julho porque a data marca a chegada do alimento à Europa, no século XV. Até então, o cacau era consumido apenas por civilizações mesoamericanas, como maias e astecas, que o consideravam um produto valioso.

Com o passar dos séculos, o chocolate deixou de ser um artigo restrito à aristocracia europeia e se popularizou após a Revolução Industrial, quando sua produção ganhou escala. No Brasil, o cultivo do cacau começou por volta de 1746, na Bahia, estado que se tornou referência nacional na produção da matéria-prima.

Por que o Dia Mundial do Chocolate é comemorado em 7 de julho?

A escolha faz referência à chegada do chocolate à Europa, marco que impulsionou sua disseminação pelo continente. A partir desse momento, o alimento passou por diversas transformações até chegar ao formato conhecido atualmente.

A origem do chocolate e sua popularização no mundo

Muito antes de se tornar doce, o cacau era consumido em forma de bebida pelos povos maias e astecas. Ao chegar à Europa, a receita foi adaptada e, com o tempo, o chocolate passou a incorporar açúcar e leite, conquistando consumidores em todo o mundo.

Como o chocolate é produzido?

O processo de fabricação do chocolate começa muito antes da indústria. Tudo se inicia no cultivo do cacau, cuja qualidade influencia diretamente o resultado final.

Após a colheita, as amêndoas passam pelas etapas de fermentação e secagem, fundamentais para o desenvolvimento dos aromas e sabores. Depois seguem para torra, moagem, conchagem (mistura, agitação e aeração da massa de cacau aquecida), refino, temperarem, cristalização e embalagem. Cada fase interfere na textura, no brilho, na cremosidade e no sabor do chocolate.

Do cacau à barra de chocolate

As amêndoas fermentadas e secas são torradas para intensificar os aromas. Em seguida, são moídas para formar a massa de cacau, que será misturada à manteiga de cacau, açúcar e, em alguns casos, leite.

Após horas de conchagem e refino, o chocolate passa pela temperagem, processo responsável pelo brilho e pela textura ideal antes de ser moldado.

Quais ingredientes compõem um chocolate de qualidade?

Conforme a confeiteira Nabirra Acário*, a qualidade começa na lista de ingredientes. "Os principais devem ser massa de cacau, manteiga de cacau e açúcar, nessa ordem ou entre os primeiros da lista. Quanto menor a quantidade de ingredientes e menos aditivos desnecessários, melhor costuma ser o produto”.

Ela explica que também é importante observar a gordura utilizada. "Também vale observar se o chocolate utiliza manteiga de cacau como principal gordura. Quando há excesso de gorduras vegetais substitutas, o sabor, a textura e a qualidade tendem a ser inferiores. Um bom chocolate derrete de forma agradável na boca, tem aroma marcante e um sabor equilibrado, sem ser excessivamente doce”.

Quais são os benefícios do chocolate para a saúde?

Os principais benefícios estão relacionados ao cacau, especialmente quando presente em maiores concentrações. Segundo Nabirra Acário, o ingrediente é rico em compostos antioxidantes que auxiliam na proteção das células.

Os antioxidantes presentes no cacau

"O cacau é rico em antioxidantes, especialmente os flavonoides que ajudam a combater os radicais livres, protegendo as células do organismo e contribuindo para a saúde cardiovascular”, explica Nabirra.

Ela ressalta que os benefícios dependem da qualidade do produto consumido. "Quando consumido com moderação, principalmente nas versões com maior teor de cacau, o chocolate pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Lembrando que os benefícios estão relacionados ao cacau, não ao excesso de açúcar presente em alguns produtos”.

Chocolate pode fazer bem ao coração?

Segundo a especialista, sim, desde que consumido com moderação. "As pesquisas mostram que o consumo moderado de chocolates com maior concentração de cacau pode contribuir para a saúde do coração, principalmente por favorecer a função dos vasos sanguíneos e auxiliar na circulação”.

O alimento influencia o humor?

Muitas pessoas associam o chocolate à sensação de bem-estar. "Em relação ao humor, muitas pessoas relatam sensação de bem-estar após consumir chocolate. Isso acontece porque ele estimula a liberação de substâncias relacionadas ao prazer e também proporciona uma experiência sensorial muito agradável. No entanto, ele não deve ser visto como tratamento para questões emocionais, e sim como um alimento que, quando apreciado com equilíbrio, pode fazer parte de momentos de prazer”.

Qual tipo de chocolate é mais saudável?

De forma geral, quanto maior o teor de cacau, maior tende a ser a concentração de compostos benéficos e menor a quantidade de açúcar.

Chocolate amargo

É a opção com maior percentual de cacau e, normalmente, menor quantidade de açúcar, sendo a alternativa mais indicada para quem busca aproveitar os benefícios do ingrediente.

Chocolate meio amargo

Também apresenta boa concentração de cacau, mas costuma ter mais açúcar do que o chocolate amargo. É uma opção intermediária bastante apreciada.

Chocolate ao leite

Possui leite na composição e, geralmente, maior quantidade de açúcar. Ainda pode ser consumido, mas oferece menor concentração de cacau.

Chocolate branco é realmente chocolate?

Sim. Embora não contenha massa de cacau, ele é produzido com manteiga de cacau, ingrediente que faz parte da fruta. Por isso, é considerado chocolate pela legislação brasileira.

O que dizem os especialistas sobre o consumo adequado do chocolate?

A recomendação é priorizar o equilíbrio.

Existe uma quantidade recomendada por dia?

Não existe uma quantidade única válida para todas as pessoas. O consumo deve considerar a alimentação, o estado de saúde e as necessidades individuais.

Como incluir o alimento em uma alimentação equilibrada?

Dar preferência aos chocolates com maior teor de cacau e consumir pequenas porções é a melhor estratégia para aproveitar o alimento sem exageros.

Mitos e verdades sobre o chocolate

Apesar de muito popular, o chocolate ainda é cercado por informações equivocadas.

Chocolate causa espinhas?

"Um dos maiores mitos é dizer que o chocolate, sozinho, causa espinhas. Hoje sabemos que isso depende de diversos fatores, como predisposição genética, hábitos alimentares e estilo de vida. Não existe uma relação direta entre o chocolate, isoladamente, e o aparecimento da acne”, alerta Nabirra.

Comer chocolate todos os dias faz mal?

"Também não é verdade que o chocolate faz mal apenas por ser consumido diariamente. Se a quantidade for moderada e o restante da alimentação for equilibrado, ele pode fazer parte da rotina. O problema costuma estar no excesso, especialmente dos produtos com muito açúcar e pouca concentração de cacau”, acrescenta a chef confeiteira.

Chocolate pode substituir o cacau?

Não. Embora o chocolate seja produzido a partir do cacau, muitos produtos possuem grande quantidade de açúcar, leite e outros ingredientes que reduzem a concentração da matéria-prima.

Como escolher um chocolate de melhor qualidade?

Ler atentamente o rótulo é uma das principais recomendações.

O que observar na lista de ingredientes

Prefira produtos que tragam massa de cacau e manteiga de cacau entre os primeiros ingredientes. Também é recomendável evitar chocolates com excesso de gorduras vegetais substitutas e muitos aditivos.

O percentual de cacau faz diferença?

Sim. De forma geral, quanto maior o percentual de cacau, maior tende a ser a presença dos compostos benéficos e menor a quantidade de açúcar.

Como armazenar o chocolate corretamente?

O ideal é guardar o chocolate em local seco, fresco e protegido da luz. Temperaturas elevadas e umidade podem alterar sua textura, sabor e aparência.

Como destaca Nabirra Acário, a qualidade faz diferença não apenas para a saúde, mas também para a experiência sensorial. "Como confeiteira, eu sempre digo que qualidade faz diferença não apenas para a saúde, mas também para a experiência de sabor. Um bom chocolate entrega aroma, textura e equilíbrio que são percebidos logo no primeiro pedaço”.

*Nabirra Acário é chef confeiteira, empresária e fundadora da Nabirra Acário Confeitaria para Eventos. Formada em Arquitetura e Urbanismo e diplomada pela escola francesa Le Cordon Bleu, atua há mais de 15 anos na criação de bolos artísticos e doces finos para casamentos, aniversários e grandes eventos.