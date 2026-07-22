Intervenção policial em Boa Viagem termina com um homem morto e fuzil apreendido

Um homem morreu após um suposto confronto com policiais militares, na cidade de Boa Viagem, Interior do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi baleado ao reagir à abordagem.
A intervenção policial aconteceu na noite dessa terça-feira (21), na localidade de Papa Leite, distrito de Domingos da Costa, zona rural de Boa Viagem. Outros suspeitos fugiram.
O 3º Pelotão da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (3º Pel/3ª Cia/3º BPRaio) apreendeu um fuzil calibre 5.56, uma pistola, dois coletes balísticos e munições e recuperou um veículo com registro de roubo.
Segundo a Polícia, "a ação teve início após informações recebidas pela Base RAIO de Boa Viagem indicarem que três indivíduos fortemente armados haviam chegado à localidade em um veículo de cor branca".
FUGA EM MATAGAL
A PM afirma que quando os agentes chegaram ao endereço informado, visualizaram o automóvel, "porém os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram para uma área de mata".
"Devido à ausência de sinal de telefonia no local, parte da equipe deslocou-se para solicitar apoio de outras composições, enquanto os demais policiais permaneceram resguardando o veículo. Pouco tempo depois, dois indivíduos saíram da área de vegetação utilizando coletes balísticos e portando armas de fogo".
Os policiais dissram ter dado ordem de parada, "que não foi obedecida, e os suspeitos efetuaram disparos contra a composição policial. Diante da injusta agressão, os militares reagiram para cessar a ameaça".
O suspeito baleado foi levado pelos PMs ao Hospital Municipal de Boa Viagem, mas morreu.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús, onde foi instaurado inquérito para apurar os fatos.