"Em momento algum a delegada me chamou pra conversar", diz homem preso por engano no 27º DP

Preso injustamente, o assistente administrativo Tiago dos Santos Bezerra, de 36 anos, disse que, enquanto estava sendo detido por um crime que não havia cometido, a delegada responsável pelo 27º DP (Henrique Jorge) não o atendeu ou averiguou seu caso antes de enviá-lo para a Delegacia de Capturas. Ele foi solto na tarde deste sábado (12), quase 24 horas após ir apresentar um Boletim de Ocorrência por furto bancário e ser confundido por um homônimo.

"Em momento algum a delegada me chamou para conversar, me ouvir. Por várias vezes, ela saiu da sala dela, me viu chorando do lado da minha esposa, desesperado, olhava para mim e nada falava", ressaltou o assistente administrativo.