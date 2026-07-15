Confronto policial em Caucaia termina com um morto e um preso

Um jovem de 19 anos morreu após uma intervenção da Polícia Militar na noite desta terça-feira (14), no bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições, drogas e outros materiais que, segundo a corporação, estavam com o suspeito.

De acordo com a PM, equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) realizavam patrulhamento pela Rua Canaã quando avistaram um grupo de indivíduos. Conforme a versão da corporação, ao perceber a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata.

Veja também Segurança Chefe de grupo criminoso é preso durante partida de futebol em Iguatu. no Ceará Segurança PF investiga suposto esquema de acesso indevido ao sistema do INSS em Jucás

Ainda segundo a Polícia Militar, durante as diligências, os policiais teriam sido recebidos a tiros e reagido à agressão. Após o fim dos disparos, foi feita uma varredura no local, momento em que um dos envolvidos foi encontrado ferido.

O jovem foi socorrido imediatamente e encaminhado ao Hospital Municipal de Caucaia, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

Inquérito instaurado

Na ocorrência, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, duas munições intactas e dois estojos do mesmo calibre, além de oito munições calibre .40. Também foram recolhidos 12 gramas de cocaína, 10 gramas de maconha, duas pedras de crack e uma balança de precisão.

Todo o material foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.