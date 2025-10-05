Diário do Nordeste
Quando sai o gabarito da prova do CNU?

As provas objetivas do Concurso Unificado serão realizadas neste domingo (5) em todo o Brasil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Legenda: O CNU 2 terá dois dias de aplicação de provas, sendo primeiro domingo (5).
Foto: Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Neste domingo (5), candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 irão realizar as provas objetivas em 228 cidades brasileiras, nas cinco regiões do País. Essa a é a segunda edição do processo seletivo criado pelo atual Governo Federal na qual um único processo reúne vagas para diversos órgãos federais do Brasil.

No concurso, os interessados poderão ter acesso ao gabarito preliminar no dia seguinte à prova, 6 de outubro. 

No Ceará, as avaliações ocorrerão em Fortaleza, Caucaia, Crateús, Juazeiro do Norte e Sobral. Na segunda edição do processo seletivo são 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais, com reserva de 35% das oportunidades para ações afirmativas.

O CNU 2 terá dois dias de aplicação de provas, sendo primeiro domingo (5), será dedicado somente à aplicação das provas objetivas, para todos os candidatos inscritos, e o segundo previsto para 7 de dezembro, no qual serão realizadas as provas discursivas. Somente os candidatos habilitados na 1ª fase e convocados para a segunda fase do concurso realizarão as provas. 
  
De acordo com o edital, o gabarito preliminar das provas objetivas do CNU 2025 será disponibilizado no dia 6 de outubro de 2025. Os candidatos poderão conferir no site oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso.

Prazo para recursos 

Ainda segundo o edital, a interposição de recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva pode ser feito em até dois dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado. 

Após a análise dos recursos contra o gabarito, a FGV poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão. Se a questão for anulada, a pontuação correspondente a ela será atribuída a todas as pessoas candidatas. A mudança no gabarito atinge todos os candidato, independentemente de terem recorrido.

Cronograma das próximas etapas do CNU 2025

  • Aplicação das provas objetivas: 05/10/2025
  • Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 06/10/2025
  • Prazo para interposição de recursos quanto às questões formuladas e gabaritos divulgados: 07/10 e 08/10/2025
  • Disponibilização da imagem do cartão de respostas: 12/11/2025
  • Divulgação das notas finais das provas objetivas: 12/11/2025
  • Aplicação da Prova Discursiva: 07/12/2025

 

