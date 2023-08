Tasso diz que economia do Brasil está melhor que o previsto, mas cobra corte de despesas

O ex-senador Tasso Jereissati avaliou, nesta segunda-feira (21), que o desempenho da economia brasileira está superior ao que se previa no início do ano.

Em palestra para empresários do comércio e políticos na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), o ex-governador do Ceará lembrou que inicialmente havia pessimismo no mercado financeiro com o Governo Lula, mas afirmou que “as coisas foram evoluindo bem”.

“A economia não foi ruim como se esperava no primeiro semestre, e há uma expectativa bem fundada de que tenhamos um segundo semestre relativamente bom, porque estamos falando de uma perspectiva de crescimento do PIB de 2% a 2,5%. Isso não é um crescimento brilhante para o Brasil, mas no começo do ano estávamos esperando muito menos que isso”, ponderou.

Tasso também frisou que a nova onda de redução dos juros e o arrefecimento da inflação deverão colaborar para otimizar a ambiência econômica.

“É uma perspectiva que nos dá certa tranquilidade, mas não dá muito otimismo e muito menos euforia, porque ainda temos uma série de incertezas e de problemas que não estão sendo encaminhados de forma eficaz”, avalia.

Ele criticou alguns pontos do arcabouço fiscal, que ainda não foi votado. Para o ex-senador, as previsões de aumento de receitas traçadas pelo Governo são improváveis e desconectadas da realidade.

“O Governo praticamente não tocou nenhum tipo de despesa. Vocês que são empresários sabem que quando há um período ruim dentro de uma empresa, o corte de despesas é uma das primeiras atitudes que se toma”, afirmou.

