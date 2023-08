Procuram-se os pais do hidrogênio verde em Brasília

Nesta semana, a jornada do Ceará para iniciar a produção de hidrogênio verde superou mais um marco. A Fortescue, colosso australiano da mineração, integrou audiência pública, realizada no IFCE, na quarta-feira (2), em que apresentou seu primeiro Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para licenciar seu projeto de hidrogênio verde no Estado do Ceará.

A etapa mostra que o processo está avançando e dissipa dúvidas que possam pairar sobre a concretude dos investimentos nesta nova fronteira energética. A desconfiança é justificável se incluirmos na equação o passado de promessas megalomaníacas não cumpridas, como a Refinaria Premium II, um projeto vendido ao povo cearense como transformador, o qual, na crueza da realidade, jamais passou de uma placa fincada em um terreno ermo.

Desta vez, no entanto, a chance de o plano se materializar é largamente superior. Por mais que no rol de memorandos assinados (são mais de 20), uma parte provavelmente nunca sairá do papel, é notório o comprometimento de agentes públicos e do setor produtivo local em torno desta bandeira. Uma companhia do porte da Fortescue não está aqui para brincadeira. Os potenciais investidores, de fato, enxergam um potencial gigantesco para produzir hidrogênio verde em terras cearenses, onde planejam aplicar bilhões de dólares e gerar um volume maciço de empregos.

À espera da regulamentação

Contudo, boas intenções não são suficientes. As empresas ainda se ressentem de uma regulamentação nacional que possa lastrear os investimentos. Reservadamente, um executivo chegou a comentar com esta Coluna que, diferentemente do Ceará, em que existe uma unidade institucional em prol do hidrogênio, nacionalmente, ainda não se alcançou tal maturidade.

Mais que isso, entre os empresários que circulam em Brasília em reuniões sobre o tema, persiste um incômodo: a União ainda não definiu quem são os pais e mães desta nova indústria.

Patronos

No Ceará, desde o início das conversas acerca desta matriz, há clareza sobre quem são os patronos da pauta. No setor produtivo, o presidente da Fiec (Federação das Indústrias do Ceará), Ricardo Cavalcante, é o protagonista das articulações e prospecções de investimentos, atuando incansavelmente como propagador do hidrogênio verde. Também há nitidez quanto a esta função no setor público. Já foi ocupada por Camilo Santana, quando este era governador, e hoje o bastão passou para Elmano de Freitas.

Para os potenciais investidores, é fundamental que também haja tal personagem em escala federal; alguém de envergadura para espalhar a palavra desta inédita atividade econômica e dimensionar os possíveis ganhos para o País em geração de riquezas e empregos, além, evidentemente, da sustentabilidade. Alguém que lute para acelerar a construção de um arcabouço que assevere e estimule os investimentos; alguém que, de fato, hasteie essa bandeira com afinco.

Convém contextualizar que, nesta semana, o deputado federal Danilo Forte (União Brasil) apresentou pedido de urgência sobre o Projeto de Lei 2308/2023, que regulamenta o hidrogênio verde no Brasil. A Comissão Especial para Debate de Políticas Públicas sobre Hidrogênio Verde (CEHV), presidida por outro cearense, o senador Cid Gomes, também vem atuando para maturar as discussões.

O tempo urge. Com a entrada dos Estados Unidos nesta corrida, o Brasil precisa correr. Eles têm muito mais dinheiro (anunciaram US$ 360 bilhões), mas nós temos as melhores condições naturais para produzir hidrogênio verde a um preço competitivo. Para além do discurso, normalmente versado em tempo futuro quando o assunto é hidrogênio, é preciso agir. E agir no presente.

