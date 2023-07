North Shopping Jóquei vai abrir mais de 20 lojas no 2º semestre

Com crescimento de 12% nas vendas no primeiro semestre deste ano, o North Shopping Jóquei mira ampliar seu mix de de lojas para esta segunda metade de 2023. Segundo a administração do mall, estão previstas mais de 20 novas operações.

Entre os destaques, estão Starbucks - cafeteria que chega também ao Iguatemi e ao North Shopping Fortaleza -, Subway, Noélia e Life By Vivara. No primeiro semestre, o portifólio já havia recebido lojas como Óticas Carol, Ponto da Moda, Usaflex e Petit Jolie.

O equipamento projeta alcançar ocupação de 98% até o fim do ano, confirmando a fase de solidez dos shoppings cearenses, que vêm registrando crescimentos robustos.

“O North Shopping Jóquei continua a se consolidar como um importante polo comercial e de entretenimento, por isso tem investido em diversas melhorias e expansões para atender às demandas do público, resultando em um aumento significativo nas vendas”, comenta Rodolfo Cardoso, Superintendente do North Shopping Jóquei.

Quintal do Jóquei

Outra novidade prevista é o Quintal do Jóquei, espaço ao ar livre voltado para o lazer, entretenimento e gastronomia, que contará com os restaurantes Seu Boteco e Carneiro do Ordones.

