Vina e a Seleção Brasileira

Na temporada 2020, o desempenho do meia Vina foi reconhecido pela crônica esportiva de todo o país. O público também aplaudiu o trabalho desenvolvido no alvinegro. Além dos serviços que resultaram em gols, ele mesmo assinalou 13 tentos. Foi escolhido e compôs a seleção dos melhores da Série A, prêmio mais que justo. Merecerá uma convocação para a Seleção Brasileira? Sim. Resposta na ponta da língua como fazem os alunos aplicados das turmas especiais. Thiago Galhardo, vice artilheiro da Série A, ex-Ceará, teve uma oportunidade. Tite o chamou para o lugar de Pedro, que sofrera contusão. A esperança de novidades assim está no fato de o próprio técnico Tite ter levantado a possibilidade de maior convocação de jogadores que atuam nos times brasileiros, já em razão da crise sanitária mundial. Aliás, já está na hora de uma revisão de conceitos na questão de se convocar praticamente apenas jogadores que atuam na Europa. Depois do título do penta, em 2002, a Seleção Brasileira não ganhou outro título mundial. Pode até ser que, com melhor aproveitamento interno, retome a condição de campeã do mundo. Vina, Claudinho e Thiago Galhardo estão aí...

Opinião

Sei que muita gente vai discordar dessa minha observação sobre a convocação para a Seleção Brasileira. É natural. A impressão predominante é a de que somente estão no melhor da condição mundial os atletas “estrangeiros”. Mas se a Canarinho não está ganhando nada, é hora de mudar.

Rodada cearense

É difícil analisar dois jogos ao mesmo tempo. Mas cuidei de ver com atenção a vitória do Fortaleza sobre o Atlético e a vitória do Ferroviário sobre o Ceará. O Leão mais à vontade, o que era de se esperar. Houve equilíbrio no clássico. Mas a qualidade geral ainda está longe do padrão ideal.

De novo

Vejam aí o Jacaré outra vez assinalando gol e jogando bem. Ele está sabendo aproveitar as oportunidades. É assim, com dedicação e esmero, que o jogador se estabelece e, não raro, termina ganhando a posição de titular

Pílulas

O técnico do Ferroviário, Francisco Diá, tem métodos simples. Geralmente consegue, em curto espaço de tempo, extrair do grupo o melhor. Vejam o que já conquistou pelo Ferrão. Diá tem muitos títulos estaduais por diversos times do Nordeste.