Semifinalistas cearenses na Copa do Brasil

Amanhã, às 20 horas, no Estádio Domingão, o Horizonte recebe o Ferroviário. O jogo será válido pela primeira rodada da Copa do Brasil de 2025. Por pura coincidência, os dois são semifinalistas do Campeonato Cearense. O Horizonte enfrentará o Ceará. O Ferroviário enfrentará o Fortaleza.

Um dos dois será eliminado amanhã. É a Copa do Brasil com a sua guilhotina que, a cada rodada, vai decapitando um punhado de times. É um tal de rolar cabeças que só na primeira rodada são despachados 40 clubes, de uma vez só. Sendo assim, amanhã, muitos ficarão pelo caminho.

Enquanto Horizonte e Ferroviário sofrerão desgaste de uma disputa eliminatória pela Copa do Brasil, os outros dois semifinalistas, Ceará e Fortaleza, ficam numa boa, tranquilos, à espera dos jogos do fim de semana. Portanto, se já são favoritos, terão uma vantagem a mais: o desgaste dos concorrentes.

É notório o consenso de que os finalistas do certame estadual serão Ceará e Fortaleza. Mas vale uma advertência: o futebol não permite tais antecipações. Os dois são favoritos, sim. Mas ser favorito não é certeza de vitória: é apenas uma indicação.

Caíram

A Copa do Brasil, mal começou, já despachou os seguintes times: ASA-AL, Boavista-RJ, União Rondonópolis-MT, Portuguesa-RJ, Cuiabá-MT, Sergipe, São Raimundo-RR, Santa Cruz-RN, Amazonas, Tocantinópolis-TO, Independência-AC, ABC-RN e Trem-AP. Hoje e amanhã, mais uma leva será despachada. É uma piada.

Artilheiro

O cearense Erick Pulga, que brilhou no Ferroviário e no Ceará, continua sua trajetória positiva. No momento, atuando pelo Esporte Clube Bahia, é o vice-artilheiro da Copa do Nordeste, com três gols. Está atrás apenas do atacante do CSA, Igor Bahia, que tem quatro gols.

Mérito

O atacante do Ferroviário, Allanzinho, faz excelente temporada pelo Ferroviário. Além da sua participação coletiva, onde tem demonstrado um futebol agudo, objetivo, eficiente, assumiu de forma isolada a artilharia do Campeonato Cearense. Allanzinho está com quatro gols.

Oscilação

Não é a primeira vez que, sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza passa por uma sequência negativa, com derrotas em sequência. Mas é bom lembrar que, logo depois, vem a reação positiva. Foi sempre assim. Resta saber se Vojvoda conseguirá mais uma vez superar as oscilações.

Em pleno Carnaval