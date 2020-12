Preocupações na reta final

Depois do clássico Fortaleza x Ceará, domingo próximo, faltarão apenas 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro Série A. A última rodada está marcada para o dia 24 de fevereiro de 2021. Na época, creio, já deverá ter público nos estádios, pois a vacinação contra a Covid começará em janeiro. Assim, os vacinados poderão assistir aos jogos ao vivo, pois da terrível doença estarão livres. Deixemos para lá as suposições. Hora de cair da real. O Fortaleza, quando ganhou o título de campeão cearense 2020, revelou-se superior ao Ceará. Com méritos o Leão conquistou o título. A superioridade tricolor foi insofismável. Mas, no atual momento, o Ceará me parece mais definido. E, com Vina presente, ampliadas ficarão as possibilidades alvinegras. Vina é o melhor jogador do futebol cearense. As preocupações citadas na chamada desse comentário não se referem aos rivais. A rigor, são preocupações com a concorrência. O Leão está na mira de Vasco, Bahia, Sport e Athletico do Paraná. O Ceará está na mira desses quatro times, além do próprio Fortaleza e do Bragantino. A margem de cinco pontos do Fortaleza é razoável. A margem de sete pontos do Ceará é mais tranquila. Mas nenhuma segurança absoluta existe.

Degola

Teoricamente, Botafogo, Goiás e Coritiba estão prontos para subirem ao cadafalso. Forca ou guilhotina. O Vasco ainda respira. Tem um jogo a menos, mas diante do Palmeiras. Esse jogo deveria ter acontecido na primeira rodada. Agora está programado para o dia 27 de janeiro de 2021. Será no Allianz Parque. O Palmeiras é favorito todo.

Sete pontos

A contagem dos sete pontos, que tantas vezes o ex-técnico Dimas Filgueiras citava, deve ser examinada com atenção. Vale do São Paulo para o Atlético de Minas Gerais porque têm o mesmo número de jogos (26). Não vale para o Flamengo porque este tem dois jogos a menos. Portanto, terá o Flamengo de cumprir o que lhe falta para saber a que distância verdadeiramente ficará.

Distância

No caso do Ceará, com relação à zona de rebaixamento, apesar da boa margem de sete pontos, há que se verificar o número de jogos do Vasco, ou seja, um a menos que o Vozão. Entretanto, é boa a expectativa alvinegra já pelo fato citado: o Vasco terá de ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, resultado pouco provável. De qualquer forma, correto será esperar.

Pílulas

Sete é conta de mentiroso. Não sei de onde vem esse ditado popular. Em alguns artigos sobre o assunto, há referências religiosas, suposições. No caso do futebol, o argumento do Dimas é simples: o time pode perder dois jogos e empatar um e ainda não será ultrapassado.

E o time interessado em ultrapassar terá de ganhar três jogos seguidos, pois, se ganhar dois e empatar um, ainda ficará em igualdade de condições no primeiro quesito de desempate. No futebol, pelo visto, sete não é conta de mentiroso: é realidade pura.