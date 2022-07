Para o Fortaleza a Copa do Brasil é apêndice

Hoje, embora vivenciando tantos problemas na Série A, o Fortaleza recebe o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. A competição tem característica especial porque é eliminatória. Os jogos agregados passam a ser duas decisões. Como consequência, exigem mais empenho. Não sei como fazer para não estourar o grupo. Correto será o Fortaleza jogar no ritmo normal, sem ultrapassar os limites físicos. Hoje, não adianta queimar oxigênio além da conta, pois no domingo terá o desafio diante do Cuiabá na Arena Pantanal. Além dos jogos, o cansaço com a longa viagem.

O conjunto de observações ora exposto tem um objetivo: mostrar que a prioridade é a Série A. Atenção para a Série A. Esforços redobrados só na Série A. É no Campeonato Brasileiro que o Leão terá de aplicar todas as suas energias. A Copa do Brasil, pelas circunstâncias atuais, só atrapalha. Sei que é impossível o time deixar de lutar pela vaga na semifinal. É normal que lute. Mas a minha advertência é alertar para os riscos que o exagero no jogo de hoje possa trazer. Está provado que, em duas competições paralelas, uma será prejudicada. No caso do Fortaleza, a Série A é o principal: a Copa do Brasil é apêndice.