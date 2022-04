Os novos desafios internacionais de Ceará e Fortaleza

Agora começa um outro momento para o futebol cearense: o Ceará na Copa Sul-Americana e o Fortaleza na Libertadores da América. Há poucos anos, isso seria utopia mesmo, um sonho irrealizável. A nova realidade projetou os nossos representantes. Hoje, no Castelão, o Ceará enfrentará o Independiente. Está difícil opinar sobre as condições alvinegras, haja vista a crise que culminou com a mudança de treinador. Com a chegada do técnico Dorival Júnior, uma nova filosofia será aplicada. Há um tempo para maturação. A fase de transição costuma gerar incertezas. Expectativa sobre como, na sua própria estreia, Dorival cuidará da outra estreia, ou seja, a do Ceará. Quero crer que somente quando a bola rolar será possível entender, na verdade, o que há nos bastidores de cada um. Não gostaria de ver no Vozão o prolongamento dos resultados desfavoráveis, herança das desclassificações desfavoráveis diante do Iguatu e do CRB. Essas experiências negativas terão de ser banidas de Porangabuçu. Cabe ao novo treinador, Dorival Júnior, conduzir o Ceará a um novo astral, onde reine a confiança, a autoestima e a convicção de que tem potencial para alcançar seus novos objetivos.

Destaque

Às vezes, fica difícil escolher o melhor jogador de uma competição, exceto quando um brilha intensamente. Na conquista do Fortaleza, entendo que Pikachu teve participação muito importante, tanto na contribuição coletiva quanto na marcação de gols que fizeram a diferença. Pode não ter sido o melhor do certame, mas, com certeza, foi um destaque muito especial.

Afirmação

O goleiro do Fortaleza, Max Walef, de 28 anos de idade, piauiense de Teresina, sagrou-se campeão titular da Copa do Nordeste. Há pouco tempo, isso seria impensável, já pela presença de Felipe Alves (exímio em jogar com os pés) e Marcelo Boeck (uma história no clube). Max, quando chamado, se estabeleceu. Agora vem o desafio internacional.

Participações

Até hoje, apenas três times do Nordeste participaram da Copa Libertadores da América: o Bahia (três vezes), o Náutico (uma vez) e o Sport (duas vezes). Da região Norte, apenas o Paysandu participou uma vez, quando conquistou a histórica vitória sobre o Boca na Bombonera, 0 x 1, gol do cearense Iarley. Depois, no jogo da volta, o Paysandu foi eliminado pelo Boca no Mangueirão.

Esperança

É inegável a extrema responsabilidade do Fortaleza na Libertadores da América. Entendo que o Leão tem condições de bem representar o futebol cearense. Verdade que, no momento, não está na mesma condição em que esteve quando conquistou a vaga. Mas os concorrentes também estão numa fase de transição. Tenho esperança de ver o Fortaleza fazendo uma campanha convincente.