O valor moral do Clássico-Rei

É muito interessante a histórica rivalidade existente entre Fortaleza e Ceará. Nenhum quer perder, mesmo que o resultado não mude nada com relação à situação de ambos na próxima fase. Em outras palavras: jogo para mero cumprimento de tabela. É o caso da situação na rodada de logo mais.

Sempre haverá motivo para valorizar o clássico. O de hoje tem o aspecto moral no mais elevado grau. Se o Vozão vencer ou empatar, será o sexto jogo seguido sem perder do maior rival. Isso terá uma repercussão muito grande. E levará ao técnico Vojvoda um questionamento: que estará havendo?

Este clássico representará para o Vozão a melhor oportunidade de avaliação do atual elenco alvinegro. Afinal, o Fortaleza tem o melhor elenco do Nordeste e um dos melhores do Brasil. Portanto, o jogo de hoje, apesar de não alterar a natureza das coisas, o seu resultado, no aspecto moral, será de grande valia.

Outro aspecto importante é que, após dois anos, o Ceará, agora de volta à Série A nacional, como integrante da mesma elite, enfrentará o Fortaleza. Isso também tem um peso moral bastante significativo.

Desafio

O atacante do Ceará, Pedro Henrique, tem feito boas apresentações. Além de sua experiência internacional, também jogou no Inter-RS (2022) e no Corinthians (2024), antes de vir para o Vozão. Ele sabe que a consagração só acontece nos grandes clássicos. É exatamente aí que o profissional faz a diferença.

De volta

O Castelão será o palco do espetáculo de hoje. Como o tempo está de chuvas isoladas, nada melhor do que um clássico para testar as condições do gramado, após a pausa, que começou em dezembro de 2024. Houve o trabalho de recuperação do gramado. A conferir, pois.

Definição

A rodada de hoje será muito importante porque definirá a classificação para as quartas de final. Está tudo muito embolado. Apenas o Cariri está despachado, pois não conseguiu ganhar nem empatar. Incrível a pífia campanha do representante de Juazeiro do Norte. Uma terrível decepção.

Os demais

Floresta (2º de A, 5 pontos) enfrenta o Tirol (2º de B, 5 pontos). Muito equilíbrio. O Horizonte (3º de A, 5 pontos) enfrenta o Iguatu (3º de B, 4 pontos). Também muito equilíbrio. O Maracanã (4º de A, 4 pontos) enfrenta o Barbalha (5º de B, 4 pontos). O Cariri (5º de A, 0 ponto) enfrenta o Ferroviário (4º de B, 4 pontos).

Conclusão