O recado do Leão: as goleadas em sequência

Pouco a pouco, o Fortaleza está reconstruindo a confiança que, em certos momentos, pareceu definitivamente perdida. Algo que incomodou bastante pelos sucessivos tropeços e embaraços. Agora, após golear o Colo-Colo (4 x 0) e golear o Juventude (5 x 0), o cenário mudou muito. A confiança está de volta.

Aqui cabe uma outra observação positiva: o time voltou a jogar bem. A produção é tão ou mais importante que o placar. O Fortaleza completou uma sequência de três belas apresentações. Diante do São Paulo, no Morumbi, no empate (0 x 0), a equipe já havia mostrado uma retomada produtiva de grande significação.

No futebol, quando as coisas começam a se encaixar, o que era azar vira sorte, o que era erro vira acerto, o que era dúvida vira verdade, o que o que era incerteza vira confiança, o que era vaia vira aplauso, o que era crítica vira elogio, o que era derrota vira vitória.

O Leão saiu da zona de rebaixamento. Passou a mirar o alto. Tem o Vasco, sábado, em São Januário. Amanhã recebe o Bucaramanga. Vai no embalo em busca da classificação para a etapa seguinte da Libertadores.

Artilheiro

Lucero marcou dois gols. O primeiro aos dois minutos de jogo. Funcionou como uma bênção tranquilizadora. O seu segundo gol, na etapa final, funcionou como uma mensagem especial. A falta de gols faz parte do passado. Agora vem em abundância. Como nos velhos tempos.

Destaque

Marinho. O passe. O serviço. O gol. A participação coletiva. Este é o Marinho que eu conheço. É um jogador de grande importância no esquema do treinador Juan Pablo Vojvoda. Na goleada sobre o Juventude, Marinho foi o destaque. O grande nome do jogo.

Vozão

Hoje tem Ceará em campo. No Allianz Parque, do Palmeira, encara o Santos de Soteldo e de Tiquinho Soares. O Santos está mexido e remexido, mas é o Santos. Neymar estará no estádio, não em campo. Ele, pelas redes sociais, faz campanha pedindo a presença do torcedor santista.

Gol

Pela Série A, há três jogos o artilheiro Pedro Raul não assinala gols. O Ceará ganhou do Vitória (1 x 0) com gol de Marllon, empatou (1 x 1) com o São Paulo com gol de Pedro Henrique e perdeu (1 x 0) para o Bahia. A última partida em que Pedro Raul fez gol foi na vitória (2 x 1) sobre o Vasco, com dois gols de Raul.

Tranquilidade

É normal o atleta passar alguns jogos sem assinalar gols. Mas há jogadores que sentem o golpe. Pedro Raul deve seguir sua rotina, sem preocupações. Cuide de evitar qualquer tipo de inculcação, que só atrapalha. A tranquilidade é fundamental. Assim os gols dele voltarão a acontecer normalmente.