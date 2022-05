O recado cearense ao futebol das Américas

O Leão deixou sua mensagem na terra de Elias Figueroa. O Vozão cravou seu recado na terra de Diego Maradona. Uma espécie de cartão de apresentação das forças emergentes nas duas competições. O Fortaleza segue na Libertadores. O Ceará segue na Sul-Americana. Missão cumprida diante de argentinos e chilenos. Agora as disputas vão subir de nível. Houve uma espécie de depuração. Passaram os melhores. Aprovados os melhores. Como consequência, virão acentuadas dificuldades. Subiu o sarrafo. Os padrões serão mais exigentes. Os adversários mais qualificados. A fase eliminatória é sempre complicada porque reduz sobremaneira a margem de erros. Em Santiago, Moisés se superou. Ele foi destaque. Em Buenos Aires, Mendoza também se superou. Fez igualmente notável partida. O positivo desempenho internacional devolve a tricolores e alvinegros a confiança necessária para uma retomada na Série A nacional, onde as coisas vão muito mal. Incompreensível discrepância entre as posições de lanterna e vice-lanterna que Fortaleza e Ceará, respectivamente, ocupam no Campeonato Brasileiro e o prestígio agora alcançado por ambos no futebol das Américas.

Prioridade

Qual a competição que Ceará e Fortaleza entenderão como de maior importância a partir de agora? No meu modo de avaliar, a Série A nacional tem de ser prioritária. Não será admissível um retrocesso como queda para a segunda divisão, máxime depois de experimentar o sucesso que foi alcançado no ano passado: Fortaleza (4º), Ceará (11º).

Internacional

A projeção alcançada agora tem tudo a ver com a campanha cearense na elite nacional. Não há oportunidade internacional sem o dever de casa bem feito. As conquistas internacionais são consequência de uma boa campanha na Série A. Sem isso, as luzes se apagam. Nós conhecemos bem a Série B. Voltar para a segundona será um castigo.

Exemplo

Vejam a situação do Cruzeiro, Vasco da Gama e Grêmio. Times com vários títulos de campeão brasileiro da Série A. Estão fora dos grandes eventos. O Grêmio tem título até de campeão do mundo. Um patrimônio invejável. Um estádio de primeiro mundo. Mesmo com todo esse suporte, sofre frustração. Tudo porque negligenciou na Série A. Só voltará a brilhar, se subir outra vez.

Conselho

Queira Deus que a euforia de Fortaleza e Ceará com o atual sucesso nas disputas internacionais não os leve a cometer um grave erro de avaliação. É na Série A que está a plataforma de lançamento para todas as outras competições. Quem é rebaixado da Série A perde status, perde prestígio, padece humilhação. Portanto, Fortaleza e Ceará têm de reagir já na próxima rodada.