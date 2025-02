O Fortaleza precisa voltar a si

O time parece anestesiado. O Fortaleza atual nada tem a ver com a produção tricolor ao chegar em quarto lugar na mais importante competição do Brasil. Quero acreditar que a maioria da torcida não consegue entender. Como pode, de repente, ter sumido o intensivo modelo tricolor?

Não é este o mesmo time que encarou com altivez Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Corinthians? Por que agora não encontrou forças diante do Altos e do Vitória? Não me refiro ao placar ou às derrotas. Refiro-me à produção. Pochettino, Calebe e Marinho estão abaixo do que podem render.

O time experimenta uma retração coletiva. O futebol, agudo e veloz, cedeu espaço a um ritmo morno, próprio de quem espera acontecer e não faz acontecer. O Fortaleza, que sabia ganhar, agora só sabe perder. Está carente de um solavanco que avise ao grupo: a competição já começou.

Alguém tem de gritar, a plenos pulmões, no Pici: as férias já terminaram! O sobrevoo acima dos balneários do Caribe, quando do retorno dos Estados Unidos, ficou para trás. Há um chamamento à nova realidade. Vojvoda com a palavra.

Redentor

Que golaço de Lucero! Que gol redentor. Um míssil, de longa distância, como nos velhos tempos. Não vejo graça sair do jejum com cobrança de pênalti. Parece um favor. Vejo graça o atleta se mostrar por inteiro após o jejum. Lucero se mostrou. Um gol a seu modo, com estilo. Lucero não precisa de pênalti para ser feliz.

Vitória

A cada vitória o Ceará robustece a sua confiança. Sim, o time do Sergipe é limitadíssimo. E daí? O Vozão, que nada tem nada a ver com isso, fez a parte que lhe cabia: ganhou o jogo, faturou a cota e já garantiu a gorda cota da segunda rodada. A Copa do Brasil é um monstrengo, mas, na hora de pagar, é uma mãe.

Segundo desafio

Vai ser muito importante o jogo Bahia x Ceará na Fonte Nova pela Copa do Nordeste. Excelente oportunidade para avaliar o atual momento alvinegro. O Vozão já se saiu bem diante do Fortaleza, ganhando (2 x 1). Foi o primeiro momento de um desafio maior. O segundo momento vem aí.

De olho

Há um consenso de que, mais uma vez, a decisão do Campeonato Cearense será entre os maiores rivais, Fortaleza e Ceará. Os números são indicativos fortes. Mas não esqueçam de um detalhe: o futebol tem suas surpresas. O Ferroviário, correndo por fora, também tem história.

