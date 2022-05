O clássico-rei e o dia seguinte tricolor

O Fortaleza vai ao clássico maior, amanhã, carregando todos os tormentos da falta de vitórias na Série A. O próprio treinador, Vojvoda, deve estar se perguntando sobre a situação inusitada, agora vivida no tricolor. As inquietações aumentam na medida em que a vitória não acontece. No caminho, o Ceará. É clássico. As consequências do resultado de um clássico podem provocar as mais variadas reações. Se houver vitória do Leão, os ânimos serão acalmados no Pici. Vitória em clássico diante do maior rival é elemento restaurador, sinônimo de serenidade.

Se houver empate, apesar das insatisfações, não deve haver mudanças. Empate é um resultado enganador: não provoca o abatimento da derrota nem a euforia da vitória. Se houver derrota do Fortaleza, aí será difícil prever o “day after”. De qualquer forma, arrisco opinar. Conhecendo o equilíbrio emocional do presidente Marcelo Paz, creio que uma reunião da cúpula acontecerá, mas não para medidas drásticas como, por exemplo, a saída do técnico Vojvoda. Isso não. Vojvoda tem crédito de sobra, inclusive, indo muito bem com o time na maior competição das Américas, a Libertadores. Uma reunião apenas para correção de rumo. Nada mais.

Resultado

Com relação ao Ceará, apesar de o time estar também na zona de rebaixamento, observo que as tensões são menores. A equipe já tem uma vitória importante sobre o Palmeiras no Allianz Parque e empates também fora de casa com Santos e São Paulo. Suas possibilidades de sair da zona são boas. É claro que uma derrota levará dissabores a Poragabuçu, mas em dimensões menores.

Ausência

As coisas do futebol são assim: Mendoza está numa das melhores fases, desde que aqui chegou. Está jogando barbaridade. Aí, exatamente no clássico de maior importância, ele ficará fora. Será um desfalque bastante significativo. O colombiano está voando. É, no momento, o melhor jogador do futebol cearense.

Fases

O bom do futebol é isso. As mudanças acontecem. Não faz muito, o melhor jogador do futebol cearense era Lucas Crispim, ala do Fortaleza. Crispim ainda está jogando muito bem. Entretanto, após lesões, perdeu um pouco o brilho de suas espetaculares apresentações. Torço para que ele volte ao melhor da condição física para dar outros bailes em campo.

Conversa de futebol

Hoje, às 18:30, na Avenida da Universidade, 2475, haverá o “Roda de Conversa e Democracia”. O professor João Alfredo e o escritor Saraiva Júnior, com amantes do esporte e da política, vão esmiuçar as relações entre clubes, imprensa, torcedores, dirigentes e torcedores. Meu amigo, Saraiva Júnior, autor da biografia do saudoso Mozart Gomes, falará sobre o craque. Imperdível.