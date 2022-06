Mais uma vez o desafio nas alturas

Ceará em La Paz. Além de enfrentar o The Strongest, a dificuldades de jogar no Estádio Hernando Siles, situado a 3.637 metros acima do nível do mar. O ar rarefeito, menos oxigênio. O visitante sofre. No ano passado, o Ceará jogou nesse estádio contra o Bolívar. Empatou (0 x 0). Atuou com João Ricardo, Buiú, Anderson Jordan, Klaus e Kelvin; Charles, Marlon, Fernando Sobral; Yony González, Jorginho e Jael. Daquela formação, apenas Fernando Sobral está escalado como titular hoje. O Vozão vai bem diferente e desfalcado de sete jogadores. Estão fora: João Ricardo, Bruno Pacheco, Lucas Ribeiro, Cleber, Mendoza, Lindoso, Richard (goleiro) e Richard Coelho. É muito problema.

Quero crer que correto será o Vozão administrar ao máximo suas energias. Não adianta se matar em La Paz, esgotar todas as reservas, máxime sabendo que já no sábado terá de enfrentar o Internacional (4º colocado) no Castelão. Não digo que renuncie ao jogo diante do The Strongest. Não é isso. O Ceará terá de ir à luta. Cumprir sua missão com dignidade e altivez, mas sem extrapolar os limites de suas condições físicas. O massacre sobre os jogadores é desumano. Não tem atleta que resista.