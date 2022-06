Importante é o Campeonato Brasileiro

A Copa Libertadores tem prestígio internacional e seus encantos. É a maior competição das Américas. A Copa Sul-Americana, também competição internacional, vem a seguir. Mas, pelas circunstâncias atuais, importante mesmo é a Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza conseguiu sair da lanterna. Mas tem de encaixar uma série de vitórias consecutivas para deixar a incômoda posição. Não é necessário apenas manter o time fora da zona baixa. É preciso alcançar uma margem de proteção segura. Segundo o ex-treinador Dimas Filgueiras, essa margem é de sete pontos. Portanto, os nossos representantes precisam melhorar muito seus posicionamentos. O Ceará, por exemplo, é o 13º. Entretanto, a sua diferença para o primeiro time da zona de rebaixamento, o Goiás, é de apenas dois pontos. Insignificante margem, bem distante da margem preconizada pelo Dimas. Assim, Fortaleza e Ceará têm mesmo de dar prioridade à Série A nacional. Essa, sim, é que mantém os times no patamar de elite. O nosso futebol passou anos nas divisões inferiores. Sabe, portanto, como é diferente a qualidade da competição nas Série B e C. É sair do filé para carne de pescoço.

Exemplo

O bom cabrito não berra, segundo o ditado popular. O goleiro Marcelo Boeck soube suportar várias vezes as situações de desconforto no Fortaleza. Na época do técnico Rogério Ceni, em certo momento ele passou de ídolo a reserva. E de reserva a terceiro goleiro. Não protestou. Na era Vojvoda, também ficou na fila de espera. Agora retomou a posição. Deu a volta por cima.

Destaque

Na vitória sobre o América-MG, Boeck foi um dos destaques. Fez defesas espetaculares. Saiu como herói. Soube superar, com segurança e personalidade, as adversidades de uma semana de protestos, agressões, incompreensões, insultos e descrenças. Mostrou sua importância como veterano que exerce liderança e passa confiança ao grupo.

Insubstituível

No momento, no Ceará, não há nenhum jogador em condições de substituir à altura o atacante Mendoza. Aliás, o Vozão tem mesmo de adaptar um modelo diferente, sempre que Mendonza não puder atuar. Com ele, os contra-ataques em velocidade são mortais. Sem ele, não prosperam. Desafio para Marquinhos Santos.

Copa do Brasil