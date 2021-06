Hora de esquecer os ranços da decisão

Quinta-feira, às 19 horas, no Castelão, mais uma vez Ceará x Bahia. Desta vez, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O cenário é o mesmo da decisão da Copa do Nordeste, no qual o Bahia conquistou o título. Mas também cenário das lamentáveis cenas de agressão, violência e falta de respeito entre alguns jogadores das duas equipes. Prefiro apagar o episódio final, que deveria ter ido para as páginas policiais, não para as páginas esportivas. Quanto ao confronto, o Bahia quebrou um jejum de três anos sem vitória sobre o Ceará. Quebrou também um tabu de oito jogos sem vitória diante do Vozão. O estrago que o Bahia provocou foi gigantesco. Depois da perda do título, o Ceará perdeu a confiança, viu ir embora a autoestima e passou a ser visto como um time comum. Daí vieram depois a perda do título estadual para o Fortaleza e a eliminação na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. O ideal é que fiquem para trás as atitudes reprováveis. Que os próprios jogadores cuidem de deletar o que houve de negativo no jogo anterior entre ambos. Não quero acreditar que entre profissionais possa continuar imperando ódios e intolerâncias. O esporte não comporta qualquer tipo de atitude vingativa.

Indicativos

As primeiras rodadas de qualquer certame dão indicativos de quem está melhor na largada. Há, porém, a necessidade de manutenção de uma base, pois o certame é de longa duração. São 38 rodadas. Agora que foram cumpridas três. Há, portanto, muita água para correr sob a ponte. Muitas coisas mudam. Essencial é a equipe manter a média e fazer gordura para queimar nas necessidades.

Comparação

Não tardará o dia em que vão comparar o trabalho de Juan Pablo Vojvoda com o trabalho de Rogério Ceni. Ora, tudo é possível, mas tem o momento certo. Vojvoda está iniciando seu trabalho no Leão. Ceni foi o mais vitorioso treinador do Leão. Ceni foi campeão cearense, campeão do Nordeste e campeão brasileiro da Série B. E subiu o time para a Série A.

Ousar mais

O futebol cearense precisa de títulos de campeão nas duas mais importantes competições nacionais. Verdade que tem títulos de campeão brasileiro na Série B com o Fortaleza e de campeão da Série D com o Guarany de Sobral e o com o Ferroviário. São títulos importantes, sim. Mas precisamos ousar mais. Temos de pensar alto. Ganhar títulos na elite tem de fazer parte de projetos a médio prazo.