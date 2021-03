Experiências demandam tempo

Não é da noite para o dia que se monta um time de futebol. Mas um time de futebol pode ser desmontado da noite para o dia. Se não me falha a memória, o time do Ceará, há alguns anos, estava bem montado sob o comando do saudoso Lula Pereira. No ataque, Ciel e Luís Carlos, ambos no auge da forma. O Ceará se desfez da dupla. Complicou. Perdeu o poder ofensivo e com isso comprometeu o restante do trabalho. O que Enderson Moreira e Guto Ferreira estão fazendo no momento é plenamente compreensível. Eles precisam saber quem é quem. Os campeonatos estaduais, se perderam a aura de antes, ganharam importância como meio de preparação. Ter elenco forte é não ficar dependendo deste ou daquele atleta, caso um jogador mais importante seja vendido no transcorrer do certame. Há atletas que, pela qualidade, não têm de imediato um substituto à altura. Mas o treinador pode, nas avaliações, encontrar um modelo alternativo que não permita cair a produção. As competições mais importantes estão chegando. Até lá, creio, Guto Ferreira e Enderson Moreira já terão um juízo formado sobre as melhores definições. Jogo de paciência, pois.

Avaliações

O técnico Carlos Alberto Zanata veio para o Ceará em 1984. Como jogador, tinha sido ídolo no Flamengo e no Vasco. Zanata, quando chegou, fez jogos no interior (Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu). Foi criticado por escolher adversários fracos. Explicou que estava só avaliando.

Explicação

Zanata entendia que diante de times mais fracos seria possível testar e armar o modelo por ele pretendido. Assim definiu a equipe ideal: com Rafael, Alexandre, Djalma, Lula e Bezerra; Caçapava, Assis Paraíba e Lira; Katinha, Josué e Anselmo. Resultado: campeão cearense com mérito.

Exemplo

Guardadas as devidas proporções, Guto Ferreira e Enderson Moreira estão fazendo a mesma coisa. Testam as equipes diante de times teoricamente mais fracos. Montam os modelos. Depois partirão para competições superiores. É assim que funciona.

Pílulas

A importante vitória do Ferroviário sobre o Ceará abre espaço a indagação: haverá este ano outro campeão estadual que não Fortaleza ou Ceará? Teoricamente, pela estrutura dos dois maiores rivais, é difícil outro campeão. Mas não duvidem do que Francisco Diá possa fazer no Ferrão.