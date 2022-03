Exagerados protestos contra o Ceará

É natural que a torcida levante a voz, quando seu time de coração fracassa. Acontece em todo lugar do mundo. E os mais exaltados terminam extrapolando. Assim, parte da torcida do Ceará, através das redes sociais, subiu o tom, após a eliminação sofrida diante do Iguatu. O Vozão deu adeus ao certame estadual. Assim, teoricamente, deixou o caminho facilitado para mais um tetra do Fortaleza. Aliás, a palavra teoricamente, aí incluída, passou a ter maior importância depois que o Iguatu despachou um dos favoritos. Então, protestar é válido. Faz parte. Mas há limites. Ouvi nas redes sociais agressões verbais contra membros do alto comando alvinegro. Igualmente contra os jogadores e contra a comissão técnica. Os desvarios de alguns torcedores não produzem nenhum efeito positivo. Só demonstram um fanatismo insano, inconsequente, provedor de intrigas e desavenças. Também há os torcedores que querem aparecer nessa hora. Querem ganhar seus quinze minutos de fama. O mundo não acabou porque o Ceará foi eliminado. A vida segue. Os mesmos bobinhos, que hoje exageram nos protestos, estavam incensando esta mesma diretoria, quando o Ceará foi para a Sul-Americana no ano passado.

Sensatez

Alerta geral

Escaldado pelo que aconteceu com o maior rival, o Fortaleza se previne contra surpresa diante do Pacajus no jogo de volta, amanhã, pelo Campeonato Cearense. Mas as circunstâncias são bem diferentes. O Leão não terá no Castelão as dificuldades que o Ceará teve ao fazer o segundo jogo no Morenão.