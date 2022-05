Duas vagas internacionais na mira dos cearenses

O Fortaleza não precisa vencer hoje em Santiago: um empate elimina o Colo-Colo. Aparentemente uma tarefa fácil, mas não é bem assim. É preciso cuidado. O jogo é decisivo. O time chileno tem mais experiência em competições internacionais. Aqui mesmo, no Castelão, o Colo-Colo engoliu o Fortaleza no primeiro tempo. Ganhou o jogo (1 x 2). Lucero e Solari fizeram a festa. Renato Kayzer diminuiu para o tricolor. Na fase final o Fortaleza reagiu, mas sua apresentação não foi boa.

Hoje, o Leão terá uma zaga alternativa. Ainda bem que o Anfitrião também tem problemas. No seu estádio, em Santiago, perdeu para o River Plate (1 x 2). Na rodada passada, em Buenos Aires, sofreu uma goleada (4 x 0), aplicada pelo River. Como o jogo será fechado ao público, caberá ao Leão tirar disso o melhor proveito. Apesar do insucesso na estreia, o Leão ganhou força no transcorrer da competição internacional. Se avançar para a fase seguinte da Libertadores, o Fortaleza ganhará confiança para buscar a almejada reação no Campeonato Brasileiro, onde ocupa, de forma inexplicável, a lanterna. Na Série A, seu próximo adversário será o Juventude, no Castelão. Jogo para se livrar de todas as mandingas.