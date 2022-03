Desprestígio: um campeonato sem datas

A Copa do Nordeste entra hoje na fase eliminatória. Aí é tudo relâmpago. Um jogo só para despachar uma equipe e fazer avançar a outra. O Fortaleza é favorito. O Atlético de Alagoinha no lugar que há bem pouco tempo era reservado ao Bahia ou ao Vitória. É preciso muito cuidado por parte do Leão. O Atlético, com jeito de time do interior, já aprontou poucas e boas para cima dos grandes times de Salvador. O Atlético é o atual campeão baiano, título conquistado em 2021. E já está classificado para a fase semifinal do certame baiano de 2022. Portanto, tem de ser olhado com as devidas cautelas pelo Fortaleza. Enquanto isso, busca-se datas para as finais do Campeonato Cearense. Quando? Só Deus sabe. No momento não há como acomodar, pois começa uma sequência de jogos válidos pelas competições paralelas, consideradas de maior importância. Aí, de forma discreta e gradual, o primo pobre de todas as competições fica em compasso de espera. É o desprestígio ostensivo de um campeonato que já foi filé e hoje não passa de carne de pescoço. Quero acreditar que o Campeonato Cearense venha a terminar um dia, antes que caia no esquecimento dos atuais dirigentes.