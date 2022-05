A confusa situação do Ceará e do Fortaleza

Se prevalecer a lógica, possivelmente o Ceará jogará por um empate no Estádio Avellaneda, em Buenos Aires, para garantir sua classificação à próxima etapa da Copa Sul-Americana. O raciocínio é simples: hoje, vitória alvinegra no Castelão diante do General Caballero e vitória do Independiente, sobre o La Guaira em Buenos Aires. Aí os dois irão decidir a vaga.

Já amanhã, pela Libertadores, o Fortaleza terá de ganhar do Alianza no Estádio Nacional de Lima, visando a manter a esperança de seguir na competição. A propósito de Fortaleza, é intrigante a situação geral do tricolor. Travou, de repente, o que parecia ser um ano de novos avanços. Tudo ia bem. O Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste e ganhou o tetracampeonato estadual. O ano 2022 seria a continuação do êxito de 2021. Bastaria seguir a mesma receita de sucessos de 2021 para somar novas conquistas.

Legenda: O Fortaleza perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro e continua na lanterna da Série A Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza EC

Mas não foi assim que aconteceu. Pelo contrário, o time perdeu o caminho das vitórias. Complicou sua vida na Série A nacional, onde permanece na lanterna. Só não houve o total desengano porque, por mais paradoxal que pareça, o time, mesmo nestas condições desfavoráveis, tem feito algumas belas apresentações.