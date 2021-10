Pelo menos quatro cearenses acompanham Bolsonaro no avião presidencial ao Ceará

A comitiva presidencial que trouxe Jair Bolsonaro de Brasília a Russas, no Ceará, teve a presença de pelo menos quatro cearenses. Os deputados estaduais André Fernandes (Republicanos) e Delegado Cavalcante (PTB) e o deputado federal Dr. Jaziel (PL) acompanham o presidente Jair Bolsonaro desde a partida em Brasília.

Além deles, o comandante da Força Nacional de Segurança, coronel PM Aginaldo Oliveira, acompanha o presidente. Aginaldo é esposo da deputada federal Carla Zambelli (PSL/SP), uma das aliadas mais fieis do presidente no Congresso Nacional. Ela também acompanha a viagem presidencial ao Ceará.

O avião presidencial fez o pouso na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e seguiu de helicóptero até Russas, na região do Vale do Jaguaribe.

A comitiva já chegou ao Ceará e se prepara para o evento em que haverá anúncio de obras hídricas. Uma delas é o edital de licitação para a construção do Ramal do Salgado, a última intervenção da Transposição do São Francisco.

Estimada em R$ 600 milhões a obra é bastante esperada pelo setor produtivo e viabilizará grandes projetos na chapada do Apodi, além de beneficiar 4,5 milhões de pessoas, em 54 municípios cearenses.

Além disso, o presidente irá anunciar obras de restauração na barragem de Banabuiú e o anúncio de retomada da construção do açude Lago de Fronteira, em Crateús, cujo andamento estava travado por recursos judiciais.

Em Russas, uma grande comitiva de apoiadores espera o presidente da República, entre eles os vereadores de Fortaleza Priscila Costa (PSL) e Carmelo Neto (Republicanos).